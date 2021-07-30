Олимпийский призер Артем Черноусов после возвращения в Россию рассказал о планах после Токио, общении между спортсменами и условиях проживания в Японии.

В финале Олимпиады-2020 по пулевой стрельбе Артем Черноусов выступал в паре с теперь уже двукратной олимпийской чемпионкой Виталиной Бацарашкиной. В финале турнира россияне уступили китайцам Пан Вэй и Цзянь Рансинь, но завоевали заслуженные серебряные медали. Для Черноусова это первая награда с Олимпийских игр. Вчера он вернулся в Москву, где его встречали журналисты, болельщики и близкие люди. Корреспондент «СЭ» пообщался с олимпийским призером Артемом Черноусовым — о популяризации стрельбы и выступлении в миксте с Бацарашкиной.

— Вас встречает так много людей в России. Что вы чувствуете сейчас?

— Голова не кружится, особого повода нет. Поддержку я чувствовал еще в Токио.

Я не из обидчивых

— Отсутствие флага и гимна раздражало?

— Глубоко уважаю Петра Ильича Чайковского. Неплохая замена. Все и так знают, откуда мы. Никто не говорил, что мы из олимпийского комитета. Все говорили, что мы from Russia.

— Нельзя было даже упоминать название страны.

— Я не из обидчивых.

— Каково вам было выступать с олимпийской чемпионкой Бацарашкиной?

— Как обычно, у нас с ней сложившийся тандем. Всегда очень результативно выступаем.

— Что скажете об условиях в Токио?

— Не вижу никаких проблем в тех же картонных кроватях, очень классное решение. Все разъедутся, а они их просто утилизируют. Проблем со сном вообще не было, отличный матрас, подушка и одеяло. Что еще надо?

— Вам разрешали выходить за пределы Олимпийской деревни?

— Конечно, нет. Ездили на стрельбище, и все. Видели Японию только из окна автобуса. То, что я видел, очень классно все равно. Хорошо живут японцы. Многоуровневые дороги. И нет ощущения, что это какие-то дикие развязки. Просто сверху едут быстро, а снизу — спокойно. И очень много зелени.

— Как вы сдавали тесты на коронавирус?

— Они были каждый день. Кого-то из заболевших выявили, их сразу изолировали. Система работала достаточно эффективно.

В Иркутске нет отбоя от желающих заниматься стрельбой

— Какие планы сейчас?

— Хочу побыть немного в Москве, сделать пару покупок. И с женой поедем на машине домой в Иркутск.

— Были какие-нибудь провокации со стороны иностранных журналистов?

— Не знаю, как в других видах спорта, но у нас в стрельбе все было хорошо.

— Стрельба принесла нам медали. Как популяризовать этот вид спорта в России?

— Когда непосвященный человек смотрит стрельбу, сложно что-то понять, кроме цифр. Но если человек причастен, он понимает, каково это. Популяризация может происходить через увеличение количества причастных. Если давать большому количеству людей пострелять на стрельбище, они будут понимать, что это такое. Невооруженным глазом этого не понять.

— Вы понимаете, что после вашей медали люди захотят заниматься вашим видом спорта?

— На самом деле в Иркутске отбоя от желающих уже давно нет. Даже мест нет, с каждым годом отбор все мощнее.