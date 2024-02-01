Все вопросы к нейросети — в Госуслуги внедрят ChatGPT

На форуме Digital Almaty 2024 было сделано интересное заявление. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ, рассказал, что в 2024 к порталу госуслуг подключат «промышленный ChtGPT». По его словам, искусственный интеллект будет оказывать консультативную поддержку и заполнять за пользователем заявления.

Это продолжит существующий курс — уже сейчас на «Госуслугах» работает робот по имени Макс, а значительная часть кол-центров федеральных и региональных ведомств использует голосовых помощников.