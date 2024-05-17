2K готовит крупный анонс — это может быть Mafia 4 или новая часть Bioshock

2K официально анонсирует новую игру в «одной из крупнейших и любимых» франшиз уже этим летом.

Фото 2K

Произойдет это на Summer Game Fest — летнем фестивале/выставке, на котором крупные издатели показывают свои проекты.

Фото 2K

Есть несколько предположений относительно анонса от 2K. Это может быть Mafia 4, новая часть BioShock или Borderlands, а также седьмая часть Civilization.

Узнать можно будет совсем скоро — Summer Game Fest пройдет 7 июня.