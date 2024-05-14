Hades 2 стала самой популярной игрой в Steam

Hades 2 возглавила недельный чарт Steam среди платных игр.

Игра стала финансовым успехом даже при учете того, что вышла в раннем доступе. Сейчас у новинки от Supergiant Games 94 процента положительных отзывов от пользователей.

Hades 2. Фото Supergiant Games

Hades 2 — это экшен-рогалик с тематикой древнегреческих богов. Игроки возьмут на себя роль хтонической нимфы Мелинои, которой предстоит сразиться с титаном времени Кроносом. Делает это девушка для того, чтобы спасти своего отца Аида.