Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 14:06

Hades 2 стала самой популярной игрой в Steam

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Hades 2.
Фото Supergiant Games

Hades 2 возглавила недельный чарт Steam среди платных игр.

Игра стала финансовым успехом даже при учете того, что вышла в раннем доступе. Сейчас у новинки от Supergiant Games 94 процента положительных отзывов от пользователей.

Hades 2.
Фото Supergiant Games

Hades 2 — это экшен-рогалик с тематикой древнегреческих богов. Игроки возьмут на себя роль хтонической нимфы Мелинои, которой предстоит сразиться с титаном времени Кроносом. Делает это девушка для того, чтобы спасти своего отца Аида.

1
0
Читайте также
Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи
Повышение лимитов СБП с 1 мая: что нужно знать и сколько переводить
Деркач сообщил об установлении причастной к подрыву «Северных потоков» группы
В Maxima Park разыграли Кубок Победы по конкуру
Радоница — «окликание» покойников: поминовение о Царствии Небесном, что нельзя делать
Песков заявил о нервозности на Западе из-за СВО
Популярное видео
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игроков ждет новая часть DOOM — ее покажут на презентации Xbox

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости