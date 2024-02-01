Приложение «Сбербанка» вернулось в App Store, но под другим названием

Отечественные банки упорно продолжают бороться с удалением приложений в App Store и Google Play. В частности, Сбербанк выпустил новое приложение под названием «Учет Онлайн» для смартфонов Apple. Как и следует из названия, оно предназначено для учета финансов, в первую очередь долгов.

Но, по чистому совпадению, помимо этого приложение позволяет получить доступ к привычным функциям «Сбербанка Онлайн». Надолго ли поможет эта хитрость — сказать трудно. Банк призывает всех пользователей iOS как можно быстрее установить «Учет Онлайн», что, вероятно, связано именно с угрозой удаления.