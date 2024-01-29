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«Не обсуждается» — возобновления работы Tik-Tok в России не будет

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В этом месяце стали ходить слухи, что TikTok возвращается в Россию. В 2022 году пользователи из РФ утратили возможность загружать в TikTok ролики и смотреть иностранный контент. Однако в конце 2023-го и в начале 2024 года появились новости, что для некоторых эти ограничения исчезли сами собой.

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Поговаривали даже о скорой их отмене для всех. Увы, опровержение пришло с самого высокого уровня. Глава Минцифры России, Максут Шадаев, заявил что «возобновление работы TikTok в России не обсуждается». Похоже, в обозримом будущем доступ к ресурсу для россиян так и останется закрытым.

Источник: ТАСС
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