«Не обсуждается» — возобновления работы Tik-Tok в России не будет

В этом месяце стали ходить слухи, что TikTok возвращается в Россию. В 2022 году пользователи из РФ утратили возможность загружать в TikTok ролики и смотреть иностранный контент. Однако в конце 2023-го и в начале 2024 года появились новости, что для некоторых эти ограничения исчезли сами собой.

Поговаривали даже о скорой их отмене для всех. Увы, опровержение пришло с самого высокого уровня. Глава Минцифры России, Максут Шадаев, заявил что «возобновление работы TikTok в России не обсуждается». Похоже, в обозримом будущем доступ к ресурсу для россиян так и останется закрытым.