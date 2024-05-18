Gospadarov считает, что electronic и Jame нужно время, чтобы выстроить игру в Virtus.pro

Профессиональный игрок Кирилл Gospadarov Госпадаров оценил выступление Virtus.pro на турнире BetBoom Dacha CS2 Belgrade 2024.

«Совершенно другой стиль игры команда показала на турнире. У Дениса electroNic Шарипова и Джами Jame Али разные взгляды, приходится находить компромисс. Нужно время, чтобы все выстроить», — цитирует Госпадарова Cybersport.Metaratings.ru.

Electronic в середине апреля официально присоединился к Virtus.pro. Ранее Шарипов выступал за Cloud9.