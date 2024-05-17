Lesta Games и игроки в «Мир танков» собрали 119 млн рублей для ветеранов

Разработчики «Мира танков» вместе с игроками собрали 119 319 089 рублей, которые будут переданы благотворительному фонду «Память поколений» для помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Мир Танков. Фото Lesta Games

Сбор денег проходил в рамках акции «Красная гвоздика памяти», которая проходила с 3 по 15 мая на территории России и Беларуси. В сборе участвовали все проекты компании — «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Ветеранов Великой Отечественной войны поддержали более 150 тысяч игроков. Для многих из них этот опыт в благотворительности стал первым.

Фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За восемь лет деятельности фонда более 18 тысяч ветеранов получили необходимую помощь: слуховые аппараты, коляски, комплекты медикаментов, а также возможность пройти лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях.