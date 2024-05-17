Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 18:35

Lesta Games и игроки в «Мир танков» собрали 119 млн рублей для ветеранов

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мир Танков.
Фото Lesta Games

Разработчики «Мира танков» вместе с игроками собрали 119 319 089 рублей, которые будут переданы благотворительному фонду «Память поколений» для помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Мир Танков.
Фото Lesta Games

Сбор денег проходил в рамках акции «Красная гвоздика памяти», которая проходила с 3 по 15 мая на территории России и Беларуси. В сборе участвовали все проекты компании — «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Ветеранов Великой Отечественной войны поддержали более 150 тысяч игроков. Для многих из них этот опыт в благотворительности стал первым.

Священная война. Создатели «Мир танков» выпустили клип на песню «Священная война» — в нем приняли участие ветераны

Фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За восемь лет деятельности фонда более 18 тысяч ветеранов получили необходимую помощь: слуховые аппараты, коляски, комплекты медикаментов, а также возможность пройти лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях.

0
Читайте также
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

2K готовит крупный анонс — это может быть Mafia 4 или новая часть Bioshock

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости