Magisk заявил, что Donk, ZywOo и m0NESY претендуют на звание лучшего игрока 2024 года в CS2

Игрок команды Falcons Эмиль Magisk Рейф поделился мнением о претендентах на звание лучшего киберспортсмена 2024 года в СS 2.

По мнению датчанина, главными фаворитами на эту награду являются француз Матье ZywOo Эрбо, выступающий за Team Vitality, а также россияне Данил donk Крышковец (Team Spirit) и Илья m0NESY Осипов (G2 Esports).

«Donk, ZywOo и m0NESY являются игроками, у которых есть потенциал стать лучшими в этом году. Думаю, это будет интересный баттл молодых ребят. Я верю, что каждый из них может стать топ-1, если у них будет хороший период. В данный момент стоит следить за этими тремя игроками», — приводит слова Рейфа Cybersport.Metaratings.ru.

В своей карьере ZywOo трижды становился лучшим игроком года (2019, 2020, 2023).