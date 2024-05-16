Игры могут подорожать до 10 000 рублей из-за борьбы с серым импортом

Минпромторг рассмотрит инициативу по маркировке видеоигр. И если она будет принята в том виде, на который рассчитывают ее авторы из ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр с полным запретом «серого импорта», то цены на консольные игры могут резко взлететь — как минимум на 30%.

Наиболее пессимистичные пользователи считают, что все новинки для PS5 и Xbox Series S/X будут стоить по 9-10 тысяч — такие позиции можно найти в продаже и сейчас. Впрочем, о сроках рассмотрения инициативы не сообщается, а в Минцифры РФ заявили, что ничего не слышали о подобном предложении.