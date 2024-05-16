Rockstar делает ПК-версию GTA 6 — теперь точно

Появились первые сведения, указывающие на разработку ПК-версии GTA 6. В резюме сотрудников Rockstar нашли упоминания работы над клиентом PC Game launcher в контексте GTA 6, а он, как нетрудно догадаться, есть только на ПК.

Впрочем, когда именно выйдет ПК-порт сейчас судить трудно. Обычно проекты Rockstar выходят на компьютерах с запозданием, да и дата релиза GTA 6 известна только приблизительно — релиз игры назначен на 2025 год.