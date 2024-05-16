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Сегодня, 18:10

Rockstar делает ПК-версию GTA 6 — теперь точно

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появились первые сведения, указывающие на разработку ПК-версии GTA 6. В резюме сотрудников Rockstar нашли упоминания работы над клиентом PC Game launcher в контексте GTA 6, а он, как нетрудно догадаться, есть только на ПК.

GTA 6. И модов не надо — в GTA 6 может появиться контент «для взрослых»

Впрочем, когда именно выйдет ПК-порт сейчас судить трудно. Обычно проекты Rockstar выходят на компьютерах с запозданием, да и дата релиза GTA 6 известна только приблизительно релиз игры назначен на 2025 год.

Источник: TG-канал Epic Games Store
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