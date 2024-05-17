Появились скриншоты новой игры от Valve — это смесь Team Fortress 2, Dota 2 и Overwatch

Valve проводит закрытый альфа-тест Deadlock — нового проекта студии, который совместил в себе формулы всех успешных онлайн-игр.

Фото Valve

Как заявил дата-майнер Gabe Follower, Deadlock — соревновательный шутер от третьего лица с системой героев, вдохновленных вселенной Dota.

Сражения на карте проходят в формате 6 на 6, где у игроков будут 4 линии, на каждой из которых будут башни.

Фото Valve

«Основная карта напоминает современный европейский город. Фэнтезийный сеттинг в сочетании со стимпанком. В игре будут маги, странные существа и роботы. Быстрое перемещение по навесным рельсам в стиле Bioshock Infinite. Изначально в игре присутствовали элементы научной фантастики, вдохновленные Half-Life и Portal, но после плохих отзывов команда разработчиков решила сосредоточиться на фэнтези», — рассказал Gabe Follower.

Фото Valve

Дата выхода игры пока неизвестна.