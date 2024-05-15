Один из авторов серии GTA создает собственную игру в том же духе

Дэн Хаузер, один из создателей серии GTA и других игр Rockstar Games, работает над собственной ААА-игрой в жанре action-adventure и в открытом мире.

Это стало известно благодаря одной из вакансий его студии — Absurd Ventures требуется специалист, который работал как над механиками ближнего боя, так и над огнестрельного, а также имеет опыт в создании механик транспорта. Все вместе это подозрительно напоминает именно GTA.