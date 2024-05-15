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Сегодня, 20:20

Один из авторов серии GTA создает собственную игру в том же духе

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Дэн Хаузер

Дэн Хаузер, один из создателей серии GTA и других игр Rockstar Games, работает над собственной ААА-игрой в жанре action-adventure и в открытом мире.

Проекты. Графический роман и аудиосериал — названы новые проекты создателя ГТА

Это стало известно благодаря одной из вакансий его студии — Absurd Ventures требуется специалист, который работал как над механиками ближнего боя, так и над огнестрельного, а также имеет опыт в создании механик транспорта. Все вместе это подозрительно напоминает именно GTA.

Источник: TG-канал hypervawe
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