«iPad не меняется больше шести лет» — Wylsacom разгромил Apple за iPad Air 2024

Российский блогер Wylsacom раскритиковал Apple за новый iPad Air 2024 года.

«Я этот iPad видел шесть лет назад! Вы за это время умудрились даже дизайн MacBook обновить, а iPad, значит, не достоин?», — злобно заявил Wylsacom.

Wylsacom. Фото Соцсети

Блогер рассказал, что единственная причина обзавестись новым iPad Air — совместимость с новым карандашом-стилусом Apple Pencil, который не будет работать на прошлых версиях iPad. В остальном смысла брать новый планшет нет, так как Air-версия 2018-го года в разы лучше новой модели.

Wylsacom. Фото Соцсети

Блогер назвал главный прокол Apple с новым iPad Air:

«А еще, ребята, iPad Air, который переводится, как «воздух», а значит должен быть легким и воздушным, но на деле он толще и тяжелее iPad Pro».