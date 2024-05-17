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Сегодня, 12:10

«iPad не меняется больше шести лет» — Wylsacom разгромил Apple за iPad Air 2024

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Wylsacom.
Фото Соцсети

Российский блогер Wylsacom раскритиковал Apple за новый iPad Air 2024 года.

«Я этот iPad видел шесть лет назад! Вы за это время умудрились даже дизайн MacBook обновить, а iPad, значит, не достоин?», — злобно заявил Wylsacom.

Wylsacom.
Фото Соцсети

Блогер рассказал, что единственная причина обзавестись новым iPad Air — совместимость с новым карандашом-стилусом Apple Pencil, который не будет работать на прошлых версиях iPad. В остальном смысла брать новый планшет нет, так как Air-версия 2018-го года в разы лучше новой модели.

Wylsacom.
Фото Соцсети

Блогер назвал главный прокол Apple с новым iPad Air:

«А еще, ребята, iPad Air, который переводится, как «воздух», а значит должен быть легким и воздушным, но на деле он толще и тяжелее iPad Pro».

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