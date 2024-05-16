16 мая вышла онлайн-игра Superball — она выглядит как смесь Rocket League с Overwatch и футболом

16 мая вышла онлайн-игра Superball — полностью на русском языке. Разработчики описывают проект как «динамичный футбол с элементами геройского экшена» — матчи формата «3 на 3» длятся до 10 минут, а герои (на старте их 13) используют специальные способности и гаджеты. Говоря проще, это оригинальная смесь MOBA-экшенов в духе Overwatch 2 и реального футбола.

Чтобы поиграть в Superball, достаточно зарегистрироваться на платформе BASE и скачать ее. Монетизация представлена в виде сезонных пропусков, которые выходят каждые два месяца и добавляют нового героя.