Atomic Heart появился в Burger King — обед с бургером принесет купон для российской игры

Издатели нашумевшей Atomic Heart сделали неожиданный маркетинговый ход — теперь тематические обеды «Атомик Бокс» продаются в фаст-фуд сети «Бургер Кинг».

Те, кто купят тематическое блюдо, получат не только бургеры, картошку и газировку, но и цифровой код, который поможет получить один из гарантированных призов — загружаемую копию игры, новое DLC «Лимбо», золотые скины для оружия или цифровой артубк.