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Tomb Raider ждет новая киноадаптация — геймеры в предвкушении новой Лары Крофт

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Лара Крофт.
Фото Paramount Pictures

Amazon подтвердила создание новой адаптации Tomb Raider — на этот раз в виде сериала.

Сценарий для экранизации напишет Фиби Уоллер-Бридж («Убивая Еву», «Не время умирать»). Кто станет новой исполнительницей роли Лары, неизвестно.

Лара Крофт.
Фото Metro-Goldwyn-Mayer

Самая последняя экранизация Tomb Raider вышла в 2018 году. Он получил смешанные оценки от критиков и был прохладно воспринят аудиторией. Роль Лары исполнила Алисия Викандер.

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