Tomb Raider ждет новая киноадаптация — геймеры в предвкушении новой Лары Крофт
Amazon подтвердила создание новой адаптации Tomb Raider — на этот раз в виде сериала.
Сценарий для экранизации напишет Фиби Уоллер-Бридж («Убивая Еву», «Не время умирать»). Кто станет новой исполнительницей роли Лары, неизвестно.
Лара Крофт.
Фото Metro-Goldwyn-Mayer
Самая последняя экранизация Tomb Raider вышла в 2018 году. Он получил смешанные оценки от критиков и был прохладно воспринят аудиторией. Роль Лары исполнила Алисия Викандер.
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