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Сегодня, 17:15

Последнюю часть легендарной серии RPG можно будет получить в EGS бесплатно уже сегодня

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Bioware

Многочисленные инсайдеры сообщают, что сегодня в 18:00 по мск Epic Games Store начнет раздачу Dragon Age: Inquisition — последней в знаменитой ролевой франшизе студии Bioware. Dragon Age: Inquisition вышла в 2014-м, и с тех пор «обросла» дополнениями — их также раздадут сегодня.

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Акция продлится до 26 мая, а геймерам из России понадобится воспользоваться VPN и аккаунтом из другого региона. Также сообщается, что вскоре EGS будет раздавать и другие крупные проекты.

Источник: TG-канал
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