Последнюю часть легендарной серии RPG можно будет получить в EGS бесплатно уже сегодня

Многочисленные инсайдеры сообщают, что сегодня в 18:00 по мск Epic Games Store начнет раздачу Dragon Age: Inquisition — последней в знаменитой ролевой франшизе студии Bioware. Dragon Age: Inquisition вышла в 2014-м, и с тех пор «обросла» дополнениями — их также раздадут сегодня.

Акция продлится до 26 мая, а геймерам из России понадобится воспользоваться VPN и аккаунтом из другого региона. Также сообщается, что вскоре EGS будет раздавать и другие крупные проекты.