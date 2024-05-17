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Кирилл «Magnojez» Роднов: «Для меня ZywOo — топ-2 игрок в мире, после donk»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игрок BB Team Кирилл «Magnojez» Роднов считает Матье «ZywOo» Эрбо из Team Vitality лучшим в дисцилине Counter-Strike в мире после Данила «donk» Крышковца.

«На самом деле, это один из немногих талантов на сцене, и чувствуется, что он играет на другом уровне. Это проявляется в том, что как только ты даешь ZywOo возможности, то он ими пользуется. За ошибки он всегда наказывает. Это произошло и в той игре — ZywOo нас убивал и сам не ошибался. Не могу сказать, что против него на сервере невозможно играть, но если ты даешь слабину, то он ей воспользуется. Для меня ZywOo — топ-2 игрок в мире, после donk», — приводит Cybersport.Metaratings.ru слова Роднова.

Magnojez присоединился к BB Team в марте 2024 года. На ESL Pro League Season 19 он вышел с командой в плей-офф.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/magnojez-u-nas-bolse-druzeskoe-obshhenie-v-kollektive-nezeli-delovoe-1715878327-363692/
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