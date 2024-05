В Steam раздают кооперативный рогалик от авторов Dead by Daylight c 79% положительных отзывов

Студия Behaviour, известная по сетевому хоррору Dead by Daylight, раздает свою новую игру совершенно бесплатно.

Чтобы получить ее, достаточно зайти на сайт студии, привязать там аккаунт Steam и забрать ключ — разработчики приготовили сразу 2 миллиона ключей.

What the Fog — кооперативный «рогалик» в том же сеттинге, что и Dead by Daylight. Но, в отличие от него, новая игра обладает стилизованной мультяшной графикой.