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В Steam раздают кооперативный рогалик от авторов Dead by Daylight c 79% положительных отзывов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Behaviour Interactive

Студия Behaviour, известная по сетевому хоррору Dead by Daylight, раздает свою новую игру совершенно бесплатно.

Чтобы получить ее, достаточно зайти на сайт студии, привязать там аккаунт Steam и забрать ключ — разработчики приготовили сразу 2 миллиона ключей.

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What the Fog — кооперативный «рогалик» в том же сеттинге, что и Dead by Daylight. Но, в отличие от него, новая игра обладает стилизованной мультяшной графикой.

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