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16 мая, 23:30

GTA 6 выйдет осенью 2025 года — это подтвердил издатель игры

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
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GTA 6.

Издательство Take-Two Interactive подтвердило, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года. Об этом стало известно из квартального отчета издательства инвесторам. Ранее ходили слухи, сообщавшие, что GTA 6 могут перенести.

«Мы очень уверены, что выпустим [Grand Theft Auto 6] осенью 2025 года», — заявил IGN генеральный директор Take-Two Штраус Зельник, когда его спросили, обеспокоен ли он тем, что GTA 6 может быть отложена.

Первый трейлер Grand Theft Auto 6 побил рекорды просмотров на YouTube, когда был выпущен в декабре 2023 года. Последняя игра в серии GTA 5 тоже была выпущена осенью, а именно 17 сентября 2013 года на PlayStation 3 и Xbox 360.

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