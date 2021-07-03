Влашич вошел в новую команду недели PES 2021

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с рейтингом 88 OVR получил полузащитник ЦСКА Никола Влашич. 23-летний хорват в матче за национальную команду на Евро-2020 против Шотландии забил один гол.

Новая команда недели PES 2021.

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.