Влашич вошел в новую команду недели PES 2021
00:40
Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с рейтингом 88 OVR получил полузащитник ЦСКА Никола Влашич. 23-летний хорват в матче за национальную команду на Евро-2020 против Шотландии забил один гол.
Новая команда недели PES 2021.
Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.
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