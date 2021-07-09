Стерлинг и Зинченко вошли в команду недели PES 2021

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с рейтингом 87 OVR получил защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. 24-летний украинец в матче за национальную сборную забил гол и сделал голевую передачу в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 д.в.).

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг — 94 OVR. Он стал героем полуфинального матча против Дании, упав в штрафной площади и заработав пенальти для своей команды.

You can add up to 3 of these stars to your squads in #PES2021 now, using the latest #EURO2020 POTW agent! pic.twitter.com/UeUYwBtnsh — KONAMI UK (@KonamiUK) July 8, 2021

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.