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Стерлинг и Зинченко вошли в команду недели PES 2021

05:25
POTW Рахим Стерлинг в PES 2021. Фото Twitter
POTW Рахим Стерлинг в PES 2021. Фото Twitter
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с рейтингом 87 OVR получил защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. 24-летний украинец в матче за национальную сборную забил гол и сделал голевую передачу в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 д.в.).

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг — 94 OVR. Он стал героем полуфинального матча против Дании, упав в штрафной площади и заработав пенальти для своей команды.

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.

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Евгений Козинов все материалы автора

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