Стерлинг и Зинченко вошли в команду недели PES 2021
05:25
Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с рейтингом 87 OVR получил защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. 24-летний украинец в матче за национальную сборную забил гол и сделал голевую передачу в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 д.в.).
Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг — 94 OVR. Он стал героем полуфинального матча против Дании, упав в штрафной площади и заработав пенальти для своей команды.
Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.
Опрос
проголосовало: 7010Все опросы
Кто выиграет финал Евро-2020 — Италия или Англия?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю