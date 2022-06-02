Месси получил специальную карточку в FIFA 22 за победу в «Финалиссиме»

Сборная Аргентины переиграла Италию (3:0) в «Финалиссиме». Лучшим игроком матча был признан аргентинский нападающий Лионель Месси.

После финального свистка в футбольный симулятор FIFA 22 в режим Ultimate Team была добавлена специальная карточка Месси. Игрок получил оранжевую карточку игрока матча с обшим рейтингом 95 OVR.

Получить специальную карточку можно в наборах, начиная с пятницы, 2 июня.

«Блестящее выступление в «Финалиссиме». Пара результативных передач Лео Месси принесла титул сборной Аргентине, а ему — звание лучшего игрока матча. Получите специальный предмет аргентинца в игре с пятницы», — говорится в сообщении от разработчиков FIFA 22.

A ? brilliant ? performance in the Finalissima



Leo Messi's brace of assists wins the title and Player of the Match ?



Grab his #MOTM Special Item, in-game Friday. #FUT #FIFA22 pic.twitter.com/OqdL6N6uca — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 1, 2022

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.