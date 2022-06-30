«Бавария» объявила о партнерстве с разработчиками симулятора PES

Футбольный клуб «Бавария» подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком футбольного симулятора eFootball 2022.

Мюнхенский клуб опубликовал в Twitter видеоролик по этому поводу. Нападающий Роберт Левандовски стал единственным игроком «Баварии», которого не было в промо-ролике.

Напомним, ранее появилась информация, что форвард сборной Польши может уйти из «Баварии».

Ведущие игроки «Баварии» получат невероятный уровень детализации, который позволит игрокам в eFootball 2022 (PES 2022) узнавать их по особенному стилю движений.

Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты «Баварии» и новые другие предметы.