Непомнящий первый на турнире претендентов. Удержит ли он преимущество?

Тренер российского гроссмейстера Владимир Поткин — о лидерстве Яна и о том, как он отреагировал на бан своего термоса.

В понедельник, 27 июня, была сыграна одна из ключевых партий турнира претендентов-2022, который проходит в Мадриде. Фабиано Каруана нужно было обыгрывать Яна Непомнящего (белыми), чтобы догнать россиянина по очкам и выйти вперед за счет преимущества в личных встречах. В своей карьере американец провел несколько решающий партий в рамках турниров претендентов. В Москве-2016 он уступил в ключевой момент Сергею Карякину (правда, от Каруаны требовалось взять верх черными). В Берлине-2018 история с Карякиным (вновь черными) повторилась, но американец не упустил победу, финишировав двумя победами над аутсайдерами. В Екатеринбурге ему надо было победить Аниша Гири (белыми), чтобы не упустить Непомнящего, но он проиграл.

В этот раз представителю США тоже не удалось достигнуть желаемого результата. Хотя в какой-то момент компьютер и показывал серьезное преимущество американца (1,9), но россиянину удалось здорово отзащищаться. Таким образом, за пять туров до финиша Непомнящий удерживает лидерство. Каруана отстает на очко, Хикару Накамура и Дин Лижэнь — на два. Отметим, что прошлый турнир претендентов, который проходил в Екатеринбурге, Ян выиграл досрочно. К десятому туру у него было 5,5 очков. Сейчас 6,5 — феноменальный результат. Промежуточные итоги выступления уроженца Брянска в столице Испании «СЭ» обсудил с его тренером Владимиром Поткиным.

В прошлом году Ян улучшил многие элементы своей игры и это приносит свои плоды

— После дебюта Каруана получил достаточно неприятный перевес. Как переживали этот момент? За счет чего Непомнящему удалось защититься?

— Фабиано тоже большой знаток русской партии (дебют, который Непомнящий применял в матче на первенство мира и на этом турнире претендентов). Сумел найти хитрый порядок ходов, поставив перед Яном проблемы. В какой-то момент перевес у белых был очень серьезный. С другой стороны, эта позиция всегда была очень счетная, Каруана надо было находить лучшие ходы, чтобы удерживать преимущество. Думаю, сказалась, что накануне он проиграл очень тяжелую и затяжную партию Хикару Накамуре. И не сумел точно воспроизвести все ходы. И когда Ян в эндшпиле начал поддерживать это напряжение, а соперник стал расходовать больше времени на каждый ход, мне стало понятно, что Ян защитится. Он нашел в себе дополнительные ресурсы и может смело занести эту партию себе в актив. Провести такую тяжелую защиту дорогого стоит.

— Фабиано тяжелый соперник для Непомнящего, из 12 партий всего одна была результативная (общий счет встреч: +1-0=11 в пользу Непомнящего)...

— Каруана очень серьезный, принципиальный соперник. Помню, как Ян выиграл у него встречу в Загребе в 2019 году. В квалификационный год, когда отбирался на прошлый турнир претендентов в Екатеринбурге. Это была насыщенная, тактическая партия. В Мадриде Ян обе встречи провел в обороне, но это тоже важно. Не только забивать голы, но и уверенно обороняться, когда этого требует позиция.

— В декабре 2021 года мы подводили с вами итоги года, и вы сказали, что те наработки, которые Непомнящий подготовил к матчу на первенство мира в Дубае должны помочь ему на турнире претендентов. Так и получилось?

— Конечно. За прошлый год мы провели очень большую работу над шахматами. Тут речь не только про дебютные наработки, которых действительно очень много, но и в целом изучение разного типа позиций. Он улучшил многие элементы своей игры и это приносит свои плоды.

Фабиано Каруана и Ян Непомнящий. FIDE

Вторую часть нужно проводить на пределе своих сил

— В воскресенье много обсуждался тот факт, что Яну запретили использовать термос с логотипом личного спонсора на турнире претендентов. На нем как-то сказалось это? Не сильно расстроило?

— Что поделать? У организаторов возникают вопросы, а гроссмейстерам приходится следовать правилам. Ян старается сконцентрироваться на шахматах, играть от партии к партии. Кто лучше всех выдержит психологическое напряжение на протяжении почти трех недель, тот и выиграет турнир претендентов. Так что очень важно не давать выводить себя из равновесия.

— Четыре победы при пяти ничьих — феноменальный результат, учитывая уровень конкурентов?

— Результат очень хороший. Особенно важно, что игра здравая. Когда нужно Ян играет на победу, когда нужно грамотно защищается. Задел большой, но надо сохранять концентрацию до окончания турнира. Все самое сложное впереди. Даже те шахматисты, у которых игра в первом круге не заладилась, сейчас начинают прибавлять. Например, Теймур Раджабов и Алиреза Фируджа выиграли свои партии в девятом туре. У второго круга свои законы. У кого-то кончаются силы, у кого-то открывается второе дыхание. Так что нужно проводить и вторую часть на пределе своих сил.

— Во вторник выходной, а в среду как раз играть с Раджабовым...

— В выходной чаще всего готовятся не только к предстоящему сопернику, а к отрезку из трех партий подряд. Все-таки турнир претендентов всегда воспринимается, как длинная дистанция.