Непомнящий лидирует на турнире претендентов

В Мадриде сыграно пять туров.

Результативных партий пока всего четыре, однако борьба в столице Испании идет очень захватывающая: даже ничьи получаются весьма увлекательными. Одновременно присутствуют и волнение участников, и недостаток игры за «живой» доской в пандемийные годы, и хорошая подготовка, и фарт.

После пяти туров лидерство захватил играющий под флагом ФИДЕ Ян Непомнящий. Как и у американца Фабиано Каруаны, у россиянина уже есть опыт победы в турнире претендентов и участия в матче на первенство мира. В активе у Непомнящего 3,5 очка. Он выиграл две партии — у Дин Лижэня (Китай) в первом туре и у Алирезы Фируджи (Франция) в четвертом. Ему удалось свести вничью тяжелые встречи с американцами Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой. Партия с Теймуром Раджабовым (Азербайджан) протекала в спокойном ключе и закономерно завершилась «мирным» исходом.

Каруана отстает от Непомнящего на пол-очка. Пока что в его активе есть методичная, удушающая победа над Накамурой и ничьи с Непомнящим, Яном-Кшиштофом Дудой (Польша), Дин Лижэнем и Рихардом Раппортом (Венгрия).

Места с третьего по пятое, набрав по 2,5 очка, делят Хикару Накамура, который после стартового поражения сразу же отыгрался во встрече с Раджабовым, Раппорт и Дуда. Венгр и поляк — дебютанты турнира претендентов. Пока что они сделали все ничьи, но их партии получаются очень захватывающими и рискованными. Прославленный стример Накамура успевает вести социальные сети, а его попытка взять в руку несуществующую мышку во время одной из партии стала новым шахматным мемом.

По два очка в активе у Дина, Раджабова и Фируджи. Если у первых двух шахматистов есть опыт игры в кандидатском, то иранец, представляющий сейчас Францию, впервые пробует свои силы в подобном испытании. Перед стартом Фируджа считался чуть ли не главным фаворитом, однако по ходу турнира стало понятно, что пока он действует немного сыровато. Лижэнь, чтобы попасть в Мадрид вместо дисквалифицированного Сергея Карякина, провел настоящий шахматный марафон в Китае и вполне может ощущать усталость. Он уже не единожды получал перевес, но довести до победы его ни разу не смог. Теймур Раджабов в целом не так часто выступает в очных соревнованиях и лишь недавно после большого перерыва сыграл на супертурнире в Норвегии, однако он не может занести этот перформанс себе в актив, так как поделил там последнее место.

Тем не менее впереди еще очень много туров, и все может случиться.

Этери Кублашвили