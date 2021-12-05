Сказка закончилась? Непомнящий снова проиграл Карлсену и извинился за свою игру

Российский гроссмейстер сам отдал партию одним ходом и теперь на грани общего поражения.

Матч за звание чемпиона мира

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян Непомнящий (Россия) — 1:0

Счет в матче: 5:3

После сумасшедшей шестой партии стало очевидно, что вряд ли стоит ожидать очередную ничейную серию в чемпионских матчах. У Непомнящего появилась необходимость отыгрываться — и теперь игра раскрылась бы. Правда, в седьмой встрече, которая последовала сразу за 136-ходовым марафоном, стороны решили поберечь силы и расписали быструю ничью. К сожалению, в ней белыми играл россиянин. 8 декабря в Дубае был запланирован выходной, и очень хотелось, чтобы до него Ян по крайней мере стабилизировал ситуацию и после дня отдыха мог ринуться за одной победой.

К сожалению, мем про ожидание и реальность подходит сюда как нельзя лучше. После восьми партий счет стал 3:5, причем Карлсен не оставил ни единого шанса нашему гроссмейстеру. Вернее, шанса россиянин не оставил себе сам. Теперь ему поможет только чудо.

Ход, после которого Непо исчез

В дебюте была разыграна русская партия, Карлсен тратил больше времени, на один из ходов потратил 40 минут и откровенно сушил игру. Видимо, психологических тренингов претенденту хватило только на половину матча. В восьмой партии он на 21-м ходе эмоционально сходил b5, и это была фатальная ошибка.

Black just played the committal 21...b5? We have action coming! #CarlsenNepo pic.twitter.com/zeSdn6U8rw — ChesscomLive (@ChesscomLive) December 5, 2021

По сути, после этого вскрывалась линия а — и ферзь спокойно мог бить и заходить в тыл врага. Что и произошло — Карлсен довольно быстро нашел оптимальный ход.

На традиционной пресс-конференции Непомнящий грустно скажет:

— Ход 21...b5 был очень грубой ошибкой. Честно, после такого зевка защищаться сложно. Я хотел бы извиниться за сегодняшнее выступление. Считаю, что оно было ниже гроссмейстерского уровня.

Респект Яну за то, что он нашел в себе силы сказать эти слова. Не уверен, что спортсмены прямо обязаны извиняться за плохие выступления, но от футболистов или биатлонистов мы это слышим гораздо реже.

После 21-го хода Карлсен спокойно додавливал соперника, а россиянин медленно отступал, отводил короля, менялся, пытаясь хоть как-то снизить эффект от идеально расставленных фигур противника. Но поражение было неизбежно. Непомнящий даже не сразу появился в зале, увидев произошедшее. Впору было писать что-то типа «В поисках капитана Непо». Зато Карлсен теперь все ходы проводил за столом, предчувствуя скорую победу.

Компьютер показывал страшные расклады — уже на 25-м ходу +5,5 в пользу норвежца. Закончилось все на 46-м. Непомнящий сдался, когда на доске оставались ферзи, но пешек у норвежца было четыре против одной (двух с учетом размена).

Что теперь?

В нынешних шахматах представить, чтобы за шесть партий у Карлсена были отыграны «минус два», почти нереально. Очень понадобятся ошибки норвежца, которых тот почти не делает. А сушить игру он может теперь еще сильнее. С другой стороны, теперь над Непомнящим ничего не довлеет. Можно играть красиво, а там будь что будет.

Что точно не стоит делать — обвинять Непомнящего во всех грехах. В других видах спорта спортсмены усилиями фанатов проявляют чудеса мимикрии и превращаются в бесславных ублюдков (без заслуг, как в фильме) из героев за несколько часов. Ян уже молодец, что продрался через толпу кандидатов в чемпионский матч. Во многом ему повезло — пандемия коронавируса остановила турнир претендентов в самый нужный момент. Да, Магнус в роли чемпиона многим надоел. Но надо уметь ценить то, что есть. Теперь хочется, чтобы Ян просто показал, как он умеет играть в лучшие моменты своей жизни.