В седьмой партии Ян не смог создать проблем чемпиону мира.

Матч за звание чемпиона мира. Седьмая партия

Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5

Счет после семи партий — 3:4

После почти восьми часов игры в шестой партии гроссмейстеры ожидаемо провели короткую седьмую. Игравший белыми Непомнящий вновь предложил чемпиону мира дискуссию в антимаршалловской системе испанской партии, начатой в первой, третьей и пятой партиях. Россиянин первым свернул в сторону от теоретической тропы, по которой соперники шли в пятом поединке. Белые получили достаточно привлекательную на вид позицию, однако Карлсен удачно перегруппировал фигуры и в критический момент сумел точными ходами упростить игру. После массовых разменов на доске возникло абсолютно равное ладейное окончание. Поэтому сразу после прохождения контроля соперники согласились на ничью.

Итоги седьмой партии и половины матча за мировую шахматную корону «СЭ» подвел чемпион Европы-2019, победитель командного чемпионата мира-2019, 37-й номер рейтинга ФИДЕ Владислав Артемьев.

Шестая партия чемпионского матча — лучшая, которую я видел за последнее время

— Хотелось бы начать с вашего мнения о шестой партии, которая прервала серию из 20 ничьих подряд в рамках чемпионского матча.

— Шестая партия мне очень понравилась — она была напряженная от начала и до конца. При этом развивалась достаточно хаотично. До 30-го хода была равная борьба, но перед самым контролем пошли интересные события. У Магнуса был сильный ресурс после ошибки Яна, но он его не заметил (ладья c2). Это было неочевидно. Белые должны отдавать весь ферзевый флаг, и тогда у них появляется сильная атака на королевском фланге. Однако у Карлсена было мало времени, чтобы это просчитать.

Потом удивительно, что Ян не побил слона B4. У него был такой ход, не очень сложный. После этого хода только черные играют на победу. У белых есть шанс на ничью, но надо играть очень точно. К сожалению, Непомнящий прошел мимо этого хода.

Дальше были качели, но в целом надо отметить, что уровень игры был очень высокий. А концовка партии — просто потрясающей. Ян хорошо защищался, но Карлсен ставил проблему каждым ходом и в итоге победил. Мне кажется, что это лучшая партия, которую я видел за последнее время.

Maurice Ashley: «Did yesterday's game make any impact on your choice of opening today?»

Ian Nepomniachtchi: «Absolutely not.» pic.twitter.com/pRxuzVG6Ew — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 4, 2021

— Сегодня гроссмейстеры ожидаемо сыграли быструю партию?

— Безусловно. Шестая партия отняла очень много сил. И физических, и эмоциональных. Нужно какое-то время, чтобы восстановиться. Думаю, что короткая ничья вполне объяснима. Сегодня не было интересных моментов. В испанской партии часто возникает ситуация, когда у обеих сторон все плотно и, чтобы зацепиться за игру, нужно очень точно играть.

В целом борьба продолжается — впереди еще семь партий. Хотя для Яна все очень усложнилось. Когда Карлсен выигрывает первым, то он особенно опасен.

— Еще до победы Карлсена в пятницу многие эксперты говорили, что кто выиграет первую партию, тот выиграет и матч. Вы рассчитываете на ответную победу Непомнящего?

— Всегда надо верить в лучшее, унывать еще рано. Во-первых, Ян неудобный соперник для Магнуса, во-вторых, это добавило бы интриги матчу. Очень интересно, как поведет себя Карлсен, если Непомнящий сравняет счет. Насколько тяжело он это воспримет? Хотя, думаю, что норвежец бы спокойно отреагировал. Все-таки для него это уже пятый матч за шахматную корону. Колоссальный опыт.

Непомнящий преподносит сюрпризы

— Сергей Карякин перед матчем в Дубае рассказал «СЭ», что Непомнящий лучше подготовлен к дебютам, чем он сам в 2016 году. Чувствуется, что наш гроссмейстер проделал огромную работу?

— На мой взгляд, Непомнящий очень хорошо готов к матчу. Не только в дебютном плане. Он стал играть более собранно, больше думает над ходами. Раньше Ян очень быстро играл и где-то проскакивал ключевые моменты. Подготовка черными просто замечательная. Можно сказать, что чемпион мира пока сильно не напрягал его белым цветом. Плюс он преподносит сюрпризы: играл русскую партию, начал играть ферзевые построения. А белыми борется за преимущество, плотно играет. Видно, что проделана качественная работа именно под Карлсена. С другой стороны, даже такая мощная работа над собой не гарантирует успеха, когда ты играешь с таким мощным оппонентом.

The first bunch of photos of Game 7 by @IM_Rosen and @riga_niki is uploaded to our Flickr: https://t.co/73n1bq097D #CarlsenNepo pic.twitter.com/DoYt5k7TXz — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 4, 2021

— Вам приходилось играть против Магнуса в классику?

— Всего одну партию. Сыграли вничью в Вейк-ан-Зее в 2020 году. Моя позиция была чуть-чуть похуже, но удалось устоять в концовке. В быстрые шахматы мы много играли друг с другом.

— Тяжело играть против него психологически?

— Партии с ним достаточно сложные для меня. Магнус выделяется даже на фоне топ-игроков. Он играет до конца и всегда использует даже твою малейшую ошибку.