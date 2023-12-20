ФИДЕ и Фируджа могут дойти до суда? Громкий скандал во время отбора на турнир претендентов

Что дозволено Дин Лижэню, не дозволено другим?

В шахматном сообществе — один скандал за другим. Не успела утихнуть читерская шумиха, как медиа заполонили странные новости о гонке за последними двумя путевками в турнир претендентов-2024. Фаворитами на эти вакантные позиции давно являются победитель супертурнира в Вейк-ан-Зее-2023 Аниш Гири (FIDE Circuit) и один из лидеров сборной США Уэсли Со (по рейтингу). Однако Алиреза Фируджа, Гукеш Доммараджу и Эрджун Эригайси (и их федерации) не собираются сдаваться.

В Ченнаи неожиданно был организован круговой турнир, который может позволить Гукешу или Эригайси обойти Гири. А Алиреза Фируджа попытается разделать под ноль ветеранов французских шахмат в мини-матчах (организованных в Шартре покровителями иранца), чтобы обойти в рейтинге Со. ФИДЕ грозит пальцем и может не засчитать результаты этих партий. Но как же тогда кейс Дин Лижэня, который попал на прошлый турнир претендентов, сыграв невероятное количество странных партий с китайскими гроссмейстерами?

Моральные принципы?

Напомним, что на турнир претендентов в Торонто отобрались Ян Непомнящий (проиграл матч на первенство мира в Астане), Рашембабу Прагнанандха, Фабиано Каруана, Ниджат Абасов (все трое — через Кубок мира-2023), Видит Гуджрати, Хикару Накамура (победитель и вице-чемпион «Большой швейцарки»). Оставшиеся две путевки достанутся лучшему по классическому рейтингу на 1 января и лучшему по системе FIDE Circuit. Разберемся, кто на них претендует.

По живому рейтингу в лидерах сейчас Уэсли Со (из тех, кто еще не отобрался). Менее чем на три очка отстает Фируджа, на шесть — Леньер Домингес. Чтобы попробовать обойти партнера по сборной, Домингес отправился на представительный турнир в Ситжес. После пяти туров он имел четыре очка и потерял около пяти пунктов рейтинга.

«Несмотря на то что у меня было желание бороться за место в турнире претендентов, и ради этого я приехал занять первое место в турнире, я с самого начала чувствовал, что нужно оставаться объективным. В конце концов, я пришел к мнению, что рискую слишком многим, если продолжу. Так что заканчиваю эту гонку», — заявил Домингес.

Алиреза Фируджа. Фото Getty Images

Фируджа решил пойти более легким путем. На этой неделе стало известно, что Алиреза проведет несколько рейтинговых матчей до конца года, чтобы попробовать отобраться в турнир претендентов-2024. Правда, его соперниками станут шахматисты со средним рейтингом 2497 (у Алирезы 2754), которые давно закончили регулярно играть на высоком уровне.

«Понимая, что ему может не хватить нескольких очков рейтинга для квалификации в претенденты, я отправил следующее сообщение: «Алиреза, тебе всегда будут рады в Шартре, и, если тебе понадобится, мы можем организовать несколько партий», — отметил президента клуба в Шартре Франсуа Жиль. — После турнира в Сент-Луисе Алиреза связался со мной, и наш спортивный директор Себастьен Собри организовал рождественские матчи. Мы искали шахматистов, готовых сыграть, и выбрали тех, кто часто играет во Франции и регулярно участвует в организуемых нами турнирах. Задача серьезная — Алирезе нужно выступить на очень высоком уровне».

То есть если Фируджа успешно сыграет с ветеранами французских шахмат, а в этом нет сомнений, то он обойдет Со. ФИДЕ отреагировала на эту ситуацию, заявив, что оставляет за собой право не обсчитывать эти партии согласно определенному пункту своего положения по рейтингу. «ФИДЕ не закроет на это глаза и рассмотрит этот вопрос быстро и ответственно», — написал генеральный директор организации Эмил Сутовский.

Вроде бы справедливо, но в похожей ситуации в 2022 году на турнир претендентов отбирался Дин Лижэнь. Напомним, что тогда будущий чемпион мира в срочном порядке сыграл тридцать турнирных партий на родине, чтобы занять место дисквалифицированного Сергея Карякина в Мадриде. Он обыгрывал всех под ноль (партии даже не транслировались), а его оппоненты расписывали ничьи.

«Сейчас этими фокусами пользуются индийцы, вдруг наспех организующие турнир у себя дома, и Фируджа, который играет сейчас непонятные матчи во Франции, чтобы набить рейтинг, — отмечает создатель Levitov Chess, бывший исполнительный директор ФШР Илья Левитов. — Одна из главных проблем в шахматах — это безнаказанность. У нас можно творить любой беспредел, и всем все сходит с рук. В этой абсурдной ситуации виноваты не только шахматисты, которые пользуются дырками в правилах, но и руководители шахмат, которые эти правила придумали и ввели. Нельзя постоянно менять систему розыгрыша звания чемпиона мира и бесконечно экспериментировать с непонятными целями и задачами. Я понимаю, если бы все делалось ради спонсоров шахмат, но их и в помине нет. А так все время вводится что-то новое, в процессе находятся изъяны, и система меняется заново. Вообще-то некоторые процессы нужно моделировать до ввода в эксплуатацию, для этого есть тестировщики, которые и ищут изъяны. Но когда ты не зарабатываешь деньги за успех, а получаешь их просто так, продукт никогда не будет хорошим. Именно поэтому коммерциализация шахмат — это необходимое условие их развития и выживания».

На выходе мы получаем ситуацию, когда французский гроссмейстер Андрей Щекачев сдается Алирезе Фирудже в равной позиции. И тот постепенно приближается к турниру претендентов-2023. Если Алиреза квалифицируется в Торонто благодаря этим матчам, а ФИДЕ отменит эти результаты, то дело вполне может закончиться судебным разбирательством, считает Илья Левитов. А вот что думает об этом сам Уэсли Со.

«Мне много раз предлагали «организовать» матчи против шахматистов, которые не отказались бы подзаработать немного денег и будут очень рады помочь мне пройти квалификацию в турнир претендентов, — написал американский гроссмейстер. — Но дело в том, что это противоречит всему, за что мы выступаем. И если у человека есть моральные принципы, я сомневаюсь, что он захочет так поступить».

«ФИДЕ в прошлом году не удосужилась даже сделать официальное заявление относительно китайских турниров. Теперь расхлебывайте последствия. Так и должно быть», — отреагировал на произошедшее Ян Непомнящий.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Доказательства вины?

Что касается FIDE Circuit, то речь идет про успехи шахматистов исключительно в 2023 году. Отметим, что в эту систему входят только турниры, отвечающие специальным правилам. Не менее 8 игроков, не менее 7 туров, определенный средний рейтинг. При этом учитываются результаты не только в классику, но в быстрые шахматы и даже в шахматы Фишера.

«Важно, что ФИДЕ предпринимает большие усилия по этому поводу, ищет обратную связь, опрашивает игроков, — отмечал «СЭ» чемпион Европы Евгений Томашевский. — Обесценивать их работу не стоит. Они стараются придумать что-то интересное. Кому-то это нравится, кому-то нет. Мне лично — не очень. Считаю, что неправильно, когда место в классическом турнире претендентов зависит от результатов на соревнованиях по рапиду, блицу и даже шахматам Фишера. Это нонсенс, все остальное обсуждаемо».

На конец года в FIDE Circuit лидирует Каруана, уже отобравшийся на турнир претендентов через Кубок мира. Вторым идет Аниш Гири, который в этом году отлично проявил себя на супертурнирах. В спину ему дышат 17-летний Гукеш и 20-летний Эригайси. Казалось, что два индийских таланта постараются обойти представителя Нидерландов на ЧМ по рапиду и блицу в Самарканде. Однако учитывая, что быстрые шахматы обсчитываются с коэффициентом 0,6, сделать это было бы крайне непросто.

Поэтому в срочном порядке Индия организовала домашний турнир со средним рейтингом 2711 (Аронян, Харикришна, Сюгиров,Предке, Магсудлу...), который может помочь местным гроссмейстерам набрать недостающие очки для отбора в турнир претендентов. По итогам шести туров из семи Гукеш лидирует (4 очка), Эригайси отстает на пол-очка. Они уже вплотную приблизились к Гири, и теперь, вероятно, путевку от FIDE Circuit заберет тот, кто лучше сыграет в Самарканде. Хотя, важно подчеркнуть, изначально никакого Chennai Grand Masters 2023 в календаре турниров не было. Поэтому определенная доля жульничества в этом есть. Однако, возможно, вина и правда не на стороне индийских гроссмейстеров.

«Если у ФИДЕ нет доказательств каких-либо правонарушений со стороны Франции или Индии, не должно быть никаких публичных комментариев, намеков или обвинений в правонарушениях со стороны официальных лиц, — написала Сьюзен Полгар. — Что вы ожидаете от шахматистов, которые так близки к тому, чтобы стать претендентами? Что они будут сидеть дома и писать сообщения в свои соцсети? Конечно, такие игроки, как Фируджа, Гукеш, Эригайси, Магсудлу, постараются опередить Гири и Со. ФИДЕ создала эти правила, и шахматисты действуют в их рамках».

«Просто хочу, чтобы кандидаты в претенденты знали, что я доступен для матчей с завтрашнего дня до 31 декабря, — иронично написал немецкий гроссмейстер Ян Густафссон. — Мой рейтинг 2618, я стар и слаб».