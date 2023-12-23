Беседа с лучшей шахматисткой России.

На этой неделе в Москве завершился международный турнир «Шахматные звезды 3.0», который выиграл Владислав Артемьев. Помимо семи сильных гроссмейстеров (в «Лужниках» играли сразу три представителя топ-20), в нем приняли участие две сильнейшие российские шахматистки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно. В итоговой таблице девушки заняли 9-е и 10-е места, но получили отличный опыт перед стартом ЧМ-2023 по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в конце декабря в Самарканде.

В выходной день все участники «Шахматных звезд 3.0» провели мастер-классы для детей. Например, Александра Горячкина дала сеанс одновременной игры, после чего ответила на вопросы «СЭ».

Победа в Кубке мира — самое яркое событие за последние лет пять

— Часто даете такие сеансы?

— Почти никогда. Для меня это не очень приятный и комфортный формат.

— А в детстве сами принимали участие в сеансах с гроссмейстерами? Были какие-то запоминающиеся партии?

— Очень редко. Всегда оставалась одной из последних, но всегда проигрывала.

— Вы говорили, что «Шахматные звезды» — один из лучших турниров, в которых вы принимали участие. Ваше мнение не изменилось за последний год?

— Я каждый раз с радостью возвращаюсь на этот турнир — значит, не изменилось. Мне все нравится: отличная организация, сильный состав участников, красивые игровые залы. Люди, которые проводят «Шахматные звезды», создают все условия для участников.

— Как считаете, не стоит ли сменить формат? Возможно, провести следующий турнир по швейцарской системе или нокауту?

— Ничего менять бы не хотелось.

— В этом году вы сыграли достаточное количество турниров с мужчинами. Усталость накопилась?

— За последние 12 месяцев у меня было меньше открытых турниров, чем обычно. Проводилось много женских стартов. Почти в каждом был очень серьезный состав и уровень борьбы. В промежутках хотелось немного отдохнуть.

— При этом вы сыграли в открытом cуперфинале чемпионата России почти сразу после победного Кубка мира-2023?

— Когда мне поступило это предложение (сыграть в cуперфинале с мужчинами. - Прим. «СЭ»), то я действительно была очень уставшей после Баку. Думала отказаться, но все же согласилась. Во многом из-за Санкт-Петербурга. Подумала: как я могу не поехать в город, в который всегда хочется возвращаться? Не столько играть, сколько радоваться архитектуре, прогулкам.

— Тем не менее вы заняли шестое место из 12 участников, отстав от того же Андрея Есипенко всего на пол-очка. Крутой результат?

— В принципе, сыграла хорошо. Можно было и лучше. Но после Кубка мира я почти не отдыхала. Видимо, из-за этого смазала вторую половину. Если бы силы были, то могла бы бороться и за тройку.

— Победа в Кубке мира — самое яркое шахматное событие в этом году?

— Это самое яркое событие за последние лет пять. Всегда хотела выиграть турнир по нокаут-системе. Было много попыток, но всегда не получалось. На предыдущем Кубке мира дошла до финала, но проиграла его (в 2021 году в Сочи Александра проиграла своей тезке Александре Костенюк. — Прим. «СЭ»). В этот раз, скажем так, восполнила пробел. В очень плотной борьбе, как полагается.

— В августе в Баку стояла страшная жара, которую вы тяжело переносите. В конце турнира плохо себя чувствовали. Плюс с вами не было тренера...

— То, что не было тренера, — это моя обычная история. Часто бываю на турнирах одна. С жарой справлялась легко: просто не выходила на улицу до вечера, а если говорить про состояние, то турнир длинный. Где-то да просквозит.

— Вы по-прежнему занимаетесь только с отцом?

— Папа больше оказывает моральную поддержку, очень хорош в психологии. Не то что он совсем не лезет в шахматную часть, но больше помогает словами. Как папа говорит, так и случается. Чуйка 100%. У меня такого нет.

Периодически я с кем-то работаю, когда федерация помогает. Самой тяжело оплачивать сильного тренера. Сейчас с этим позитивные подвижки. В ФШР занялись этим вопросом на деле.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не отношусь к рапиду и блицу очень серьезно

— Знаю, что сейчас девушки проводят сбор с Евгением Наером.

— Да, я пропускаю его, так как он совпадает с «Шахматными звездами». В целом декабрь получается максимально насыщенным. Если бы все мероприятия последнего месяца распределить на год, то было бы неплохо. Это не только шахматные мероприятия, но и награждения, сеансы, интервью... Прошло полмесяца — я уже вымотанная.

— Это может сказаться на вашем выступлении на ЧМ-2023 по быстрым шахматам и блицу в Самарканде?

— Может, и плохо, но я не отношусь к рапиду и блицу очень серьезно. Пойдет игра — хорошо, нет — ничего страшного. Например, в прошлом году у меня был дележ третьего-четвертого места на ЧМ по рапиду, но по дополнительным показателям я финишировала без медали. Тогда не расстроилась: четвертая и четвертая. Понятно, что всегда хочется большего, но надо хорошо играть. Жаль, что не всегда получается.

— То есть не следите за своим рапид- и блицрейтингом?

— Вообще нет. Не самые любимые дисциплины.

— Как относитесь к онлайн-шахматам?

— Для себя иногда играю, но онлайн-турниры с денежными призами проходят мимо меня. Никогда в них не участвую.

— Проблема в глобальном читерстве?

— Когда началась пандемия, я решила, что надо получить навыки игры онлайн, так как командные официальные турниры проводились онлайн. Но довольно скоро я решила, что не буду сильно расстраиваться и серьезно к этому относиться — к поражениям в онлайн-шахматах. Слишком многие играют абсолютно нечестно. С таким подходом ничего не покажешь, ничего не выиграешь. Я играю онлайн с позиции получить опыт и порадоваться, что мне ничего не надо.

— Как отнеслись к расследованию Крамника о читерах?

— Не вникала. Меня это не сильно касается.

Состав турнира претенденток сильно омолодился

— Уже есть планы, как готовиться к турниру претенденток-2024?

— Честно — пока нет. У меня жесткий декабрь. Что будет дальше — посмотрим.

— Занялись получением канадской визы?

— Да, но до получения визы — как до Торонто пешком.

— Для вас хорошо, что турнир пройдет по круговой системе, а не по нокаут-системе, как последний раз?

— У меня пока нет контракта, я не знаю, в каком формате будет турнир. Они (ФИДЕ. - Прим. «СЭ») и в прошлом году прислали нам контракты с одним форматом, а потом взяли и все поменяли (после долгих раздумий ФИДЕ приняла решение развести по сетке российских и украинских шахматисток и сыграть по нокаут-системе в двух разных городах. - Прим. «СЭ»). Так что я не зарекаюсь, у них семь пятниц на неделе.

— Что скажете по составу? Насколько он плотный?

— На предыдущем претендентском я была самой молодой участницей. Сейчас — и близко нет. Состав сильно омолодился. Выстрелили несколько молодых девушек: Рамешбабу Вайшали и Нургюл Салимова. Лэй Тинце выиграла претендентский в прошлом году. Хотя до этого я не видела ее лет пять. Не знала, как она играет. Так что уверенна, что будет очень серьезная борьба.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не смотрела ни одного фильма про шахматы

— Есть ли у вас любимая шахматная книга, к которой вы периодически возвращаетесь?

— Не люблю перечитывать. Один раз прочитала, получила информацию, усвоила ее. Считаю, что пока не надо возвращаться, тратить лишнее время.

— Ваша любимая партия?

— К партиям отношусь очень спокойно. Мне важен результат турнира в целом. Даже иногда считаю: вовремя проиграть — это хороший навык.

— Приведете пример?

— Единственный раз, когда я завоевала медаль на ЧМ по быстрым шахматам (бронза в 2018 году). Анализирую свои партии после турнира и понимаю, что был момент, когда поражение пошло мне на пользу. Если бы я сыграла вничью, то дальше бы мне попадались только сильные соперницы. А так мне достался более слабый состав, выиграла почти все партии и заняла призовое место.

— Есть ли у вас любимый стример?

— Как я уже сказала, почти не играю онлайн. Так что за стримерами не особенно слежу.

— А есть любимый создатель шахматного контента?

— Иногда могу посмотреть Крамника. Нравятся разборы партий от него. В более сложные темы, как с тем же читерством, не особо вникаю.

— Если у вас будет свободное время, то вы посвятите его...

— Не шахматному контенту. Возможно, посмотрю сериал или фильм.

— Есть любимый фильм про шахматы?

— На днях ехали в одном трансфере с Эрнесто Инаркиевым (чемпион Европы-2016. — Прим. «СЭ»). Он мне рассказывает про один шахматный фильм, про другой. Спросила у него: «Есть ли фильм про шахматы, который ты не посмотрел?» Он говорит, что таких много. Я не смотрела ни одного. Мне шахматная тематика в кино вообще не близка.

— Тогда три ваших любимых сериала?

— В этом году, кстати, почти ничего не видела. Мои сериалы доснимаются, заканчиваются или вообще закрываются. Если говорить про топ-3, то назову «Элементарно», «Доктор Хаус» и «Почему женщины убивают». В последнем сняли два замечательных сезона и отказались от третьего. Хотя изначально были на это планы. Жутко расстроилась, шикарный был сериал.

— Триллер или комедия?

— Комедии не люблю. Смотрю триллеры или боевики. Могу посмотреть комедию, только если она будет с элементами боевика.

— Ваша любимая книга?

— Давайте вернемся к этому вопросу через какое-то время.

— Пляжный отдых или активный?

— Активный. Как вы правильно заметили, я не люблю жару. Хотя за последние пару лет у меня не было нормального отпуска. То турниры без остановки, то пандемия, то постоянная подготовка к крупным стартам.

— Помню, вы приехали в свой отпуск в Астану, когда был матч между Дин Лижэнем и Яном Непомнящим.

— Кстати, я получила большое удовольствие. Раньше не понимала, зачем приезжать на турнир, если не играешь в нем. В Астане прониклась этой историей. Когда все играют и постоянно готовятся, повторяют варианты — ты можешь спокойно гулять, ужинать, потусоваться до вечера. Красота!

— Сообщения или звонок?

— Звонок.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сильнейшие в истории? Карлсен и Хоу Ифань

— Кто лучший шахматист в истории?

— До последних событий я бы точно ответила, что Карлсен. Но сейчас Магнус чудит. Очень не понравилось, как он отказался играть матч на первенство мира. Говорил то да, то нет. Окончательно объявил об этом уже после турнира претендентов-2022, хотя ребята не боролись там за второе место, чтобы отобраться на матч. Хотя тот же Кубок мира-2023 он выиграл. Вновь доказал свою силу.

— У вас было какое-то совместное мероприятие как у победителей?

— Нет, девушки закончили раньше мужчин, поэтому церемонии награждения были отдельные.

— Если не Карлсен, то кто?

— Все равно назову Магнуса.

— Кто сильнейшая шахматистка в истории?

— Именно в женские шахматы? Назову Хоу Ифань.

— А как же Юдит Полгар?

— В женские она играла не так много, не так много выиграла. В мужских дошла до топ-10. Это заслуживает уважения. Но, на мой взгляд, если играть только с мужчинами, то нужно выигрывать что-то значимое.

— Если вы выиграете все на женском уровне, то могли бы рассмотреть возможность перейти в мужские шахматы?

— Мне уже поздно. В мужские я неконкурентоспособна. Надо было с самого начала начинать играть только с мужчинами. А я никогда не рассматривала открытые турниры всерьез. Играла исключительно для тренировки, хотя иногда даже что-то выигрывала.

— Если мы заговорили про Хоу Ифань, то вам не странно, что она по-прежнему занимает первое место в женском рейтинге, хотя почти не играет?

— Она играет по три партии в год, и этого достаточно, чтобы рейтинг не обнулялся. Это странно? Да. Но никто же не может добраться до таких же цифр. Значит все объективно.

— Я к тому, что в том же теннисе прошлые заслуги быстро обнуляются, очки сгорают.

— У нас же не теннис. Если хочешь, то обгоняй в существующих правилах.

— Часто занимаетесь с сестрой (12-летняя Оксана Горячкина — одна из сильнейших шахматисток России в своей возрастной категории. — Прим. «СЭ»)?

— У нее в отличие от меня есть тренер. Все на более профессиональном уровне, не как я, халтурщица. (Смеется.) Бывает, что мы играем, но у меня быстро кончается терпение. Обычно у нее начинается резкий взлет, а у меня, наоборот, падение. Побаиваюсь ее. (Улыбается.)

— Если серьезно, у Оксаны серьезные перспективы?

— Она немного ленится. Помню себя в ее возрасте. Не было других интересов и раздражителей. Сейчас же дети распыляются. Хочу и то и это. А время быстро бежит. Может быть, у меня нигде так хорошо не получилось, как в шахматах. Поэтому быстро определилась. У нее же все хорошо получается. Но ведь везде хорошо не надо, надо отлично в той или иной области.