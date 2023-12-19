Артемьев возвращает себе титул, Карякин только седьмой. Как прошел турнир «Шахматные звезды 3.0»

Грищук снова второй, топ-3 замкнул 17-летний вундеркинд из Индии.

Турнир «Шахматные звезды 3.0», который проходил в БСА «Лужники», подарил любителям шахмат очень закрученную интригу. До последнего тура в блиц шансы на итоговую победу сохраняли Владислав Артемьев и Александр Грищук. Действующему чемпиону России могло не хватить ничьей в партии с Эрнесто Инеркиевым, чтобы вернуть себе титул (стал чемпионом «Шахматных звезд» — 2022 и финишировал четвертым во втором турнире серии). Владислав просчитал этот момент и в итоге одержал красивую победу над соотечественником. Грищук, в свою очередь, в заключительной партии не смог переиграть Раунака Сандхвани. Это позволило индийскому вундеркинду выиграть блицтурнир и занять итоговое третье место.

Хорошее начало

Оба турнира «Шахматные звезды 3.0» с участием элитных гроссмейстеров получились на загляденье. В быстрые шахматы победа досталась Владиславу Артемьеву. Победитель суперфинала-2023 выиграл пять партий, в том числе у Теймура Раджабова и Франсиско Вальехо. Хотя все могло сложиться иначе. Во втором туре у Влада была очень сложная позиция в партии с Евгением Томашевским. Казалось, что ничья для него будет лучшим исходом партии, но в эндшпиле чемпион Европы-2009 допустил роковую ошибку, за которую Артемьев его тут же наказал. Эта победа вдохновила представителя Казани.

— В турнирах, где плотный состав и нет заведомых аутсайдеров, очень важно хорошо стартовать, — подчеркнул «СЭ» Артемьев. — С Евгением мы играли во втором туре, и на доске стояла позиция, которую я мог выиграть и с такой же вероятностью проиграть. Возможно, если бы я уступил, то у меня бы пропало настроение, и турнир бы пошел совершенно по-другому сценарию. Однако я выиграл и действительно почувствовал уверенность. Вероятно, это стало залогом успеха.

Вторым в быстрые шахматы финишировал Грищук (5,5), третьим — Томашевский, четвертым — Вальехо, топ-5 замкнул Раджабов. Победитель прошлого турнира серии Сергей Карякин стал только седьмым и практически лишился шансов на защиту титула. Видимо, это сказалось на настроении Сергея в любимом блице. Чемпион мира в этой дисциплине (2016 год) стал только пятым (9,5 очка).

— Турнир мне откровенно не удался, — отметил «СЭ» Сергей. — Возможно, сказалось то, что я не так много занимался шахматами в последнее время. В силу ряда причин, но оправдываться не хочу. Настраивался бороться за победу, как в прошлый раз, но не получилось. Тем не менее хочу поблагодарить организаторов, которые в очередной раз сделали великолепный турнир.

Владислав Артемьев и Раунак Садхвани. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Борьба до последнего

Зато очень ярко в блице себя проявил Раунак Сандхвани. Чемпион мира до 20 лет начал с побед над Александрой Горячкиной и Карякиным, а первое поражение потерпел только в 14-м туре (неожиданно уступив Екатерине Лагно). За два тура до финиша Раунак уверенно лидировал (11 очков). На один балл отставали Грищук и Артемьев, сражавшиеся за победу в общем зачете (организаторы суммировали результаты рапида и блица).

В 17-м туре Артемьев обыграл Лагно, а Грищук — Вальехо. Раунак сыграл вничью с Томашевским и не смог гарантировать себе досрочное первое место. Все зависело от последнего тура. Не только расклады в блице, но и во всем турнире. Если бы Грищук обыгрывал Сандхвани, а Артемьев делил очки или проигрывал Инаркиеву, то первый приз достался бы Грищуку. Однако Владислав не стал надеяться на конкурентов, одержав красивую победу белыми.

— Рад, что вернул титул этого турнира, — продолжил Артемьев. — Перед последним туром я был уверен, что меня устраивает ничья, но, внимательно изучив таблицу, понял, что это не так. Если бы Саша выиграл, то мне тоже нужно было набирать очко. Поэтому настраивался на последнюю партию по полной. Хочу сказать, что конкуренция была серьезная. Играть в такой атмосфере — большое удовольствие.

— Как оценю свой результат? Более-менее, — сказал «СЭ» Александр Грущук. — Конечно, больше понравился блицтурнир. Была очень плотная борьба, много интересных партий. Форма перед поездкой на ЧМ в Самарканд? Нормальная.

Лучшие шахматисты турнира: Александр Грищук, Владислав Артемьев и Раунак Садхвани. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Из девушек довольно сильно в блиц сыграла Екатерина Лагно, набравшая 7 очков. На пол-очка больше у Вальехо, на очко — у Инаркиева. А вот у Александры Горячкиной турнир не задался. Всего 3 очка. Однако в итоговой таблице обладательница Кубка мира-2023 финишировала выше Лагно за счет более высокого места в рапиде (Горячкина стала восьмой, обойдя свою подругу по сборной и Инаркиева).

— Объективно девушкам тяжело бороться с мужчинами такого высокого уровня, — отметил комментатор турнира Сергей Шипов. — При этом я уверен, что Саша и Катя получили хорошую практику перед ЧМ по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в последних числах декабря. Будем болеть за них в Самарканде, где обе будут иметь хорошие шансы на медали.

Призовой фонд турнира «Шахматные звезды 3.0» составил 15 миллионов рублей. Параллельно с выдающимися гроссмейстерами в «Шахматных звездах» прошел и крупный детский турнир, в котором принимали участие 125 юных участников.

Итоговое положение: Владислав Артемьев (первое место в рапид и второе в блиц), Александр Грищук (2,3), Раунак Садхвани (6,1), Евгений Томашевский (3,6), Теймур Раджабов (5,4), Франсиско Понс Вальехо (4,8), Сергей Карякин (7,5), Эрнесто Инаркиев (10,7), Александра Горячкина (8,10), Екатерина Лагно (9,9).