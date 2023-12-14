«В Индии любители шахмат ведут себя как футбольные фанаты». Интервью Полины Шуваловой

Одна из сильнейших шахматисток мира — о предстоящем ЧМ в Самарканде, обидном поражении на Кубке мира и проблеме читерства.

В субботу, 9 декабря, в Москве в ЦДШ имени М. М. Ботвинника прошел фестиваль «Тренерам и наставникам — с благодарностью». Юрий Авербах, Марк Дворецкий, Юрий Разуваев, Александр Никитин, Людмила Белавенец, Евгений Свешников, Василий Гагарин, Владимир Юрков, Юрий Дохоян — выдающиеся шахматисты и тренеры, вклад которых в развитие отечественной шахматной школы невозможно переоценить. Фестиваль был посвящен их светлой памяти.

В рамках фестиваля состоялись три блицтурнира с участием ведущих российских гроссмейстеров. В турнире памяти Ю. Р. Дохояна уверенную победу одержала Полина Шувалова. Чемпионка командного чемпионата мира и Европы набрала 9,5 очка из 11. На 2,5 очка отстала Валентина Гунина, третье место по дополнительным показателям досталось Екатерине Лагно. По окончании турнира «СЭ» удалось пообщаться с Шуваловой о предстоящем ЧМ по рапиду и блицу (в прошлом году Полина была в шаге от золота), расследовании Владимира Крамника и фаворитах турниров претендентов и претенденток-2024.

Хочу показать свои лучшие шахматы в Самарканде

— Отличное настроение после столь уверенной победы в Мемориале Дохояна?

— Безусловно, приятно выиграть с таким сильным составом участников. Плюс это была неплохая тренировка, чтобы проверить свои силы в блице перед чемпионатом мира в Самарканде. Но еще более приятно, что ФШР проводит турниры в память о великих тренерах.

Валентина Гунина, Полина Шувалова и Екатерина Лагно на награждении в ЦДШ. Фото Этери Кублашвили

— С кем-то из них вы пересекались?

— С 2015 года я стала заниматься в «Юности Москвы» клуба Тиграна Петросяна. Соответственно, была знакома с Людмилой Сергеевной Белавенец. Меня всегда восхищал ее энтузиазм. Дай бог всем так относиться к своему любимому делу, профессии, детям. В клубе на ней много держалось, а ее уход стал большим ударом. Была на сборах с Марком Израилевичем Дворецким. Удалось пообщаться, порешать задачки.

— До ЧМ по быстрым шахматам и блицу осталось две недели. В прошлом году вы лидировали почти всю дистанцию блицтурнира, в 12-м туре обыграли будущую чемпионку Бибисару Асаубаеву, но за четыре заключительные партии набрали всего одно очко. Третье место — тоже отличный результат, но чемпионство было очень близко. Сильно переживали?

— Конечно, то третье место ощущалось не очень приятно. Надеюсь, что сделала выводы из той ситуации.

— В этот раз есть предчувствие, что вновь получится побороться за победу?

— Хочется сыграть хорошо и в рапид, и в блиц. Показать свои лучшие шахматы и выиграть, если получится.

— Сохранили ли вы еще шансы попасть на турнир претенденток-2024?

— Нет, он пройдет без меня. Осталось одно вакантное место по самому высокому рейтингу на 1 января 2024 года (из тех, кто не отобрался ранее). Это явно не я (Полина занимает 15-е место в женском рейтинге ФИДЕ. — Прим. «СЭ»).

— Хотя на Кубке мира-2023 вы играли очень здорово, но в четвертьфинале уступили Нургюл Салимовой. Болгарка проводила лучший турнир в жизни и бороться с ней было чрезвычайно сложно?

— Кубок мира в Баку был довольно странный. В мужской и женской сетке хватало сенсаций. Даже больше, чем обычно, в турнирах по нокаут-системе. Конечно было обидно проиграть тот мини-матч Нургюл. Особенно после того, как мне удалось отыграться в очень тяжелой ситуации (Полине надо было выигрывать вторую партию на заказ, и она сделала это, поймав соперницу на ошибке в эндшпиле. — Прим. «СЭ»). А потом довольно глупо поиграть в рапиде. Что поделать, такое бывает.

— Научились легко воспринимать поражения?

— Как обычно. Проигрываю не в первый и не в последний раз. Это часть профессии. В целом, кроме Кубка мира, я плохо сыграла в классику во второй половине года. В том числе не смогла выиграть суперфинал чемпионата России. Что ж, буду делать выводы. Пытаться улучшить свою игру.

Фото Этери Кублашвили

— У вас сейчас есть постоянный тренер?

— Нет.

— Еще в этом году вы сыграли на командном чемпионате мира по быстрым шахматам в Дюссельдорфе, заняв второе место в компании с Анандом, Дубовым, Видитом, Раппортом... Хорошее воспоминание?

— Да, было очень интересно поиграть в этом турнире. Если в следующем году представится такая возможность, то с удовольствием поучаствую.

После сериала «Ход королевы» меня начали узнавать на улице

— Как относитесь к онлайн-шахматам?

— В последнее время я много играю онлайн. В основном на Chess.com, в том числе в призовых турнирах. Например, недавно выиграла турнир I'M Not A GM SCC 2023. Во-первых, это хороший заработок. Многие шахматисты на это живут. Во-вторых, хорошая тренировка. Можно сыграть много партий, наиграть какие-то дебюты, стратегические моменты. Так что отношение положительное.

— Нет ощущения «большого читерства»?

— Честно, до расследования Владимира Крамника я вообще об этом не думала. Сейчас начинаю анализировать ситуацию и понимаю, что, безусловно, читерство в онлайн-шахматах есть. Когда речь идет о призовых, то всегда найдутся люди, которые захотят забрать их нечестным путем. Это логично. Хочется верить, что это понимание не сильно на меня повлияло, а масштабы не такие критичные, как говорят Владимир Борисович или Фабиано Каруана.

— В целом какое ваше отношение к расследованию Крамника?

— Крамник прав, что платформы должны уделять больше внимания борьбе с читерством. При этом он бьет из автомата по всем. В какого-то попадает верно, в какого-то не попадает. В любом случае Владимир Борисович привлек к этому внимание. Это уже хорошо.

— Ханс Ниманн постоянно попадает под подозрение о нечестной игре. При этом он один из самых обсуждаемых шахматистов современности. Как думаете, хайп вокруг него повысил популярность шахмат в мире?

— Ниманн, безусловно, хайпанул. Но не сказать, что этим он выставил шахматы в позитивном свете. Все эти шутки про анальные шарики (версия про секс-игрушку, которую можно свободно пронести через металлодетектор и она будет работать, несмотря на заблокированную в зале радиосвязь, широко разошлась по шахматным форумам. — Прим. «СЭ»). Люди, которые не занимаются шахматами, могут подумать, что это правда. С одной стороны, это забавно. С другой, антиреклама.

В любом случае внимание к шахматам начиная с пандемии, с выхода сериала «Ход королевы» заметно усилилось. Многие стали играть онлайн, следить за турнирами, гроссмейстерами. Меня даже начали узнавать на улице. Раньше такого не было.

— Узнают в Москве?

— Да, в Москве был один случай. Было приятно.

Надеюсь, наша сборная сможет вернуться к международным стартам

— Вы выиграли много командных титулов со сборной России. Какой считаете самым значимым?

— Получается, что я сыграла два офлайн-турнира со сборной, и оба раза мы выиграли. Это были командный чемпионат мира и чемпионат Европы. Еще в составе сборной я стала победительницей двух онлайн-олимпиад. Каждая из этих побед ценна по-своему. Мне нравится играть в команде, это особые чувства. Поэтому очень хотелось сыграть на домашней Всемирной шахматной олимпиаде в Москве. Увы, ее отменили (должна была пройти с 26 июля по 8 августа 2022 года в столице России, но в итоге была перенесена в Индию. — Прим. «СЭ»). Надеюсь, что когда-нибудь мы сможем вернуться к международным командным стартам.

— В последние годы вы неоднократно играли в Индии. Там чувствуется шахматный бум?

— Да, невероятный. Любители нашей игры ведут себя как футбольные фанаты. Хватают за руки, просят автографы, делают огромное количество фотографий. Что-то похожее я наблюдала недавно в Казахстане, где в стране тоже серьезный подъем шахмат.

В Индии шахматы очень популярны. Для многих это является мощным социальным лифтом. Став гроссмейстером, ты можешь выбиться в люди. Это стремление ощущается. И ребята молодцы. Их последние результаты впечатляют. Не только у мужчин, но и у женщин. Надеюсь, что у нас будет что-то подобное.

— В Индии есть несколько шахматных блогеров с миллионной аудиторией. У нас шахматы больше нишевый вид спорта. Следите за какими-то каналами, стримерами?

— Мне очень нравится Levitov Chess. На нем можно бесплатно посмотреть очень много крутого контента. Интервью, обзоры, лекции по тактике. Для меня это главный шахматный канал. Еще люблю послушать подкаст C-Squared Фабиано Каруаны. В нем ребята всегда поднимают интересные, актуальные темы. Хотя гостей хотелось бы более разнообразных, в основном там американские шахматисты.

— А кто-то из популярных стримеров нравится: Накамура, Народицкий, Леви Розман, сестры Ботез...

— У них больше развлекательный контент, направленный на широкую аудиторию. Хикару иногда слушаю, но не особенно часто. Сестры Ботез — совсем не мое.

— А сами пробовали стримить?

— Я стримила какое-то время, довольно по-любительски. Потом поняла, что это отнимает много времени, и перестала.

Александра Горячкина. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Горячкина — фаворит турнира претенденток-2024

— Смотрите мужские турниры или шахмат и так слишком много в жизни?

— Смотрю партии почти всех топовых турниров. Мужских и женских. Это часть работы. Все профессиональные шахматисты так делают. Например, сейчас очень внимательно буду следить за финалом Champions Chess Tour в Торонто. Очень интересно посмотреть, кто выиграет этот элитный турнир по рапиду. Помимо топовых гроссмейстеров туда квалифицировались и молодые ребята. Тот же Денис Лазовик. Он белорусский гроссмейстер, но многие считают его нашим. Буду за него болеть.

— А что скажете про турнир претенденток-2024? У Александры Горячкиной и Екатерины Лагно высокие шансы на итоговую победу?

— Саша уже выигрывала турнир претендентов по круговой системе. Играла матч за корону, в этом году выиграла Кубок мира. Думаю, она фаворитка. Катя, если будет в хорошей форме, тоже способна побороться за первое место. Есть хорошие шансы и у Вайшали, если она покажет такую же стабильность, как на «Большой швейцарке». Выделю эту тройку.

— А кого назовете фаворитом у мужчин?

— Наверное, Фабиано Каруану. Он провел фантастический год. Посмотрим, кто сможет его остановить в Торонто. Еще большой вопрос, кто отберется на два последних места. У них очень сложная система. Думаю, ей многие недовольны. Гири выгодно проигрывать в последнем туре в Сент-Луисе... Это странно. Еще интересно, что впервые за долгие годы на мужском турнире претендентов появятся новые имена. Тот же Прагнанандха, Видит, возможно, Гукеш. Жду боевой турнир.

— А есть еще виды спорта, за которыми следите?

— Нет, я больше люблю играть, чем следить. В футбол, в теннис. На своем уровне, для поддержания физической формы.