«Это попытка «заткнуть мне рот». Chess.com решил забанить Крамника

Руководители платформы считают, что 14-й чемпион мира перешел черту, когда говорит о проверке игроков.

В прошедшие выходные стало известно, что портал Chess.cоm закрыл доступ к блогу Владимира Крамника. Позже стало известно, что аккаунт 14-го чемпиона мира удален, и теперь он может связаться с руководителями платформы только по электронной почте. Это связано с расследованием 48-летнего гроссмейстера о нечестной игре в онлайн-шахматах. В последний месяц Крамник делал много заявлений, а также подготовил список мер, которые, по его мнению, если не ликвидируют читерство, то, по крайней мере, существенно его усложнят, а также привел статистические данные, которые абсолютно не стыкуются со здравым смыслом. Многие игроки откровенно пользуются подсказками в борьбе за призовые, и российский гроссмейстер готов называть их имена. Самой влиятельной шахматной платформе в мире это не понравилось.

Нарастающие нападки

Платформа прокомментировала закрытие аккаунта Владимира Крамника, объяснив это тем, что нападки чемпиона мира на некоторых самых уважаемых членов шахматного сообщества (видимо, речь про заявление Крамника проверить Хикару Накамуру) и некоторых многообещающих молодых талантливых шахматистов больше нельзя игнорировать.

«Гроссмейстер Владимир Крамник — один из величайших шахматистов всех времен, и мы с огромным уважением относимся к нему как шахматисту. Мы много раз встречались с гроссмейстером Крамником, чтобы обсудить его опасения по поводу фейр-плей, установили прямую связь между ним и нашей командой по фейр-плей, чтобы обеспечить подходящее пространство для обсуждения. Наша команда тщательно исследовала партии нескольких десятков шахматистов, в отношении которых гроссмейстер Крамник высказывал подозрения. В подавляющем большинстве случаев мы сочли его обвинения безосновательными.

К сожалению, гроссмейстер Крамник продолжает публично высказывать свои обвинения, используя свой профиль и блог на Сhess.com. Это нарушает не только условия пользовательского соглашения Сhess.com, но и правила поведения ФИДЕ. Нарастающие нападки гроссмейстера Крамника на некоторых самых уважаемых членов шахматного сообщества и некоторых многообещающих молодых талантливых шахматистов больше нельзя игнорировать. В связи с этим мы закрыли блог Крамника и отключили его аккаунт.

Мы всегда приветствовали и будем приветствовать вдумчивую критику и дискуссии (такие, которые мы вели со многими ведущими игроками в течение многих лет) вокруг очень реальной проблемы читерства в шахматах. Гроссмейстер Крамник по-прежнему может связаться с нами в частном порядке через почту или другие коммуникационные платформы, чтобы обсудить свои подозрения и опасения » .

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Ответ чемпиона

«Уважаемые любители шахмат! В полном соответствии с моими ожиданиями платформа Chess.cоm сделала очередной шаг в попытках заткнуть мне рот и заблокировала мой блог на их платформе и право что-либо публично комментировать там. Я не получил никакого письма от них о причинах этих действий. Как ранее также не получал никаких ответов на мои публикации статистики и даже на мои жалобы о прямых угрозах, получаемых от членов их платформы.

Я действительно неоднократно информировал Chess.cоm в частном порядке о крайне подозрительных статистических перформансах некоторых игроков, но ни разу не получил внятного аргументированного ответа, а в большинстве случаев — никакого. Это крайне неуважительное отношение к бывшему чемпиону мира вкупе с нежеланием рассматривать случаи явных статистических аномалий заставило меня действовать публичным образом за неимением альтернативы.

Единственное обещание, полученное письменно от руководства Chess.cоm, о моей правоте в вопросе наушников и однозначное заверение, данное мне полгода назад, что использование наушников противоречит политике Chess.cоm и будет запрещено, к сожалению, не было выполнено. Признаюсь, этот эпизод подорвал доверие к Chess.cоm с моей стороны. Мой вопрос через пару месяцев, почему наушники до сих не запрещены (в призовых турнирах. - Прим. «СЭ» ), был проигнорирован.

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Единственный фактический ответ на мой (и почти 2500 подписавшихся под известной петицией человек) недавний запрос Chess.com изобиловал грубыми логическими и фактическими ошибками.

На что я не раз указывал в моих публичных статьях в блоге на платформе. И снова в ответ королевское молчание. Я не вижу никаких оснований для блокировки меня на платформе, особенно после того, как один известный и всесторонне поддерживаемый Chess.com гроссмейстер и стример допустил прямые оскорбления в мой адрес и не понес за это никакого наказания от платформы.

А также многие члены Chess.cоm, допускавшие прямые односторонние оскорбления в мой адрес. Эти двойные стандарты и попытки заглушить чемпиона мира бизнесменами от шахмат недостойны и не приведут к цели.

Я собираюсь открыть аккаунт на Facebook (входит в компанию Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена. — Прим. «СЭ»), о чем сообщу в ближайшие пару дней, где продолжу говорить правду и публиковать статистику, как бы Chess.cоm ни пытался это остановить » , — приводит слова Крамника telegram -канал Levitov Chess .