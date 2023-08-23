«У меня не было тренерской поддержки на Кубке мира, и это был вызов». Интервью Горячкиной

Обладательница Кубка мира — о драматичном финале в Баку, удобной одежде и планах на вторую часть года.

Александра Горячкина проводит блестящий год. Вслед за вторым местом в серии «Гран-при ФИДЕ», которое позволило завоевать ей завоевать путевку на турнир претендентов, 24-летняя россиянка в блестящем стиле выиграла Кубок мира-2023 в Баку. На протяжении длительного марафона по нокаут-системе наша спортсменка показывала стабильно высокий уровень игры и подготовки, выиграв четыре матча из шести в основное время и потерпев поражение только в одной партии в рапид. И это при том, что в столице Азербайджана Горячкина была без тренера (многолетний наставник Александры Константин Ланда скоропостижно скончался в октябре прошлого года). В интервью Анне Волковой и Этери Кублашвили Александра рассказала о самых сложных моментах Кубка мира.

К финалу я подошла в не очень хорошем состоянии

— Ваша карьера знает немало турнирных побед — это и национальные чемпионаты, и турниры претенденток. На прошлом Кубке мира вы заняли второе место. В этот раз как ощущения после победы, насколько трудно она далась?

— «Нокауты» в целом никогда не бывают легкими. Наверное, тяжело дался финал. Мне кажется, до финального матча я шла достаточно ровно и уверенно. Потом пошел мандраж из-за того, что финал я еще не выигрывала, и начались проблемы.

— Первые три круга вы прошли более чем уверенно, обошлись без тай-брейков. Белыми — победа, черными — ничья. Расскажите об этом этапе: вам удалось поймать волну или соперницы были не такие сложные?

— Поскольку у меня высокий рейтинг, я все-таки играю с шахматистками, чей рейтинг достаточно низкий. Первые три круга играла с не самыми сильными соперницами, так что можно было в целом и больше очков набрать. Но задача-минимум была решена, и этого было достаточно.

— Если говорить о каких-то переломных моментах, то тай-брейк с Харикой Дронавалли оказался довольно длинным и напряженным. Это был самый сложный матч на турнире?

— Самым тяжелым был, наверное, финал. Харика — сильная соперница, и она была мотивирована на выход в претендентский турнир. Так как я туда уже отобралась, то для нее, наверное, лучше было бы не играть со мной. Но так сложилась сетка. Это бывает. В «классику» мы достаточно ровно сыграли две ничьих, у меня шансов там почти не было. А на тай-брейке я выиграла первую партию черными, — не сказать, что это было сильно заслуженно, мне просто подставили фигуру в один ход. Но вторую партию я неожиданно белым цветом «в одну кассу» проиграла. Партию она выдала, конечно, очень хорошую. После этого я решила немножко стабилизировать ситуацию, и мы снова сделали две ничьих. Потом в блиц я опять выиграла черными первую встречу, а во второй белыми я уже собралась и «отстоялась», зная, какие подвохи могут быть.

— Финал получился драматичным, не все складывалось гладко. Расскажите, пожалуйста, об этом матче, где ваша соперница была не самая известная шахматистка.

— К финалу я, честно говоря, подошла не в очень хорошем состоянии. Начались проблемы со здоровьем, и это немного выбило меня из колеи, поэтому партии пошли нестабильные. Но где-то повезло. Я рада, что смогла все-таки закончить турнир с хорошим результатом.

— Если говорить о недавних ваших крупных успехах, то это второе место в серии «Гран-при ФИДЕ» и победа на Кубке мира. Это разные форматы соревнований. При каком вам комфортнее играть?

— При каком выигрываешь. Раз на раз не приходится.

Александра Костенюк. Фото Этери Кублашвили

В турнирах по нокаут-системе пытаюсь подражать Костенюк

— А кто помогал вам на этом турнире, кто поддерживал? Мы видели вашего отца, видели нескольких болельщиков, которые приходили конкретно на ваши игры. Можете сказать о своей поддержке, насколько она существенна и нужна на такого рода турнирах?

— Поддержка была исключительно моральной — папа и болельщики. Конечно, для меня было неожиданным, что за меня тут будут так сильно болеть. Что касается тренерской поддержки, то это был вызов, потому что мне никто не помогал, и для нокаутов это, конечно, очень нелегко.

— А как в целом удается справляться с физической усталостью? Все-таки турнир идет практически месяц, вы играете с довольно сложными соперницами, зачастую — с сильнейшими шахматистками мира.

— Наверное, нужно экономить энергию и не играть тай-брейки. Потому что они, конечно, очень сильно ее забирают. А если ты в этот момент отдыхаешь, то и восстанавливаешься лучше, и готовишься, и спишь, и в целом потом все идет легче. Я уже говорила в одном из интервью, что в нокаутах пытаюсь подражать Александре Костенюк, которая выиграла и чемпионат мира (тогда этот турнир так назывался), и Кубок мира без тай-брейков, если я правильно помню, конечно. Вот это уровень!

— Как проводили свое свободное время в Баку? Удалось ли погулять по городу? Как в целом переносите жару?

— В жару чувствую себя плохо, не люблю ее. Но поскольку я не выходила на улицу раньше девяти вечера, то было довольно терпимо. Рутина была одна и та же: мы гуляли по набережной, но не более того.

Фото FIDE

Думаю, что сыграю GrandSwiss и ЧМ по быстрым шахматам

— Многие отмечают то, как вы всегда красиво одеваетесь на игру. Есть ли у вас такое понятие, как «счастливые» и «несчастливые» вещи?

— Не знаю, мне кажется, что этого почти никто не отмечает. Этим больше славится Екатерина Лагно. Про меня чаще говорят, что я всегда угрюмая, злая (смеется).

— Не знаю, я такого не видела, если честно.

— Может быть, после победы немного смягчились (улыбается). Что касается одежды, то для меня в целом счастливые вещи — это удобные вещи.

— Во время турнира читаете какие-либо СМИ или социальные сети?

— Очень плохо быть одним из фаворитов турнира, поскольку о тебе всегда будут писать плохо. Что бы ты ни делала, тебя всегда будут ругать. «Недостаточно хорошо играла, недостаточно хорошо выглядела, недостаточно уверенно провела турнир». Поэтому не читаю.

— Как поддерживаете себя в физической форме? Занимаетесь ли каким-либо видом спорта?

— Нет, я ленюсь.

— Как планируете распорядиться призом?

— Я бы не сказала, что это большой приз (50 тысяч долларов. — Прим. «СЭ»), поскольку такие турниры у нас проводятся нечасто. Например, в прошлом году я даже осталась в минусе. Поэтому если этот приз поделить на каждый месяц, то не так много выходит.

— После столь длительных соревнований какой отдых для вас самый лучший?

— Я просто сплю (смеется). Я так устаю от перелетов, что никуда не еду и пытаюсь отдыхать дома.

— Какие ближайшие турниры вам предстоят? Какие цели перед собой ставите?

— Думаю, что сыграю GrandSwiss и в конце года — чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу. Цель — выступать как можно лучше.

Анна Волкова

Этери Кублашвили