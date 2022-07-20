Тарасова: «Прелестно, что Карлсен отказался не из-за русофобии. Корона может заслуженно вернуться к нам!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на отказ норвежца Магнуса Карлсена от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Конечно, эта новость поднимет дух шахматной федерации, да и не только им. Корона может вернуться к нам, и совершенно заслуженно. Но вы знаете, любой может стать угрозой и препятствием на пути к победе, потому что можно расслабиться и недооценить соперника, что-то не так сделать. Играет с другим, значит пусть будет так. Но это прелестно, что Магнус отказался играть не из-за политической ситуации и русофобии, надо ему подарок какой-нибудь послать», — сказала Тарасова «СЭ».

20 июля 31-летний норвежец отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Он объяснил свое решение тем, что у него нет мотивации проводить этот матч.

Победитель турнира претендентов 32-летний Ян Непомнящий в матче за шахматную корону сойдется с китайцем Дином Лижэнем, который занял на турнире в Мадриде второе место. И это исторический шанс одержать первую с 2006 года для россиян победу.