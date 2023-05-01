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Сегодня, 15:50

Смагин заявил, что матч между Непомнящим и Дин Лижэнем не внес новинок в шахматную теорию

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем не внес ничего нового в теорию шахмат.

«Матч получился очень незаурядным и зрелищным. Для зрителей матч был очень интересным, было много результативных партий, но если говорить о движении шахматной теории, то соперники не привнесли ничего принципиально нового. Часто они выбирали известные позиции в дебюте, а дальше пытались запутать своего соперника, выбирая ходы под конкретную ситуацию», — приводит ТАСС слова Смагина.

30 апреля Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону.

Источник: https://tass.ru/sport/17653183
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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