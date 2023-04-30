Дин Лижэнь — новый чемпион мира по шахматам. Вспомните всех, кто был до него?

Среди них много наших гроссмейстеров.

Китайский шахматист Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего и стал чемпионом мира. Сможете вспомнить всех, кто брал корону до представителя азиатской страны? У вас есть 7 минут в нашем квизе. Важное примечание: мы не учитывали чемпионов мира по версии ФИДЕ, которые выигрывали титул во время раскола в шахматном мире.

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