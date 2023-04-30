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Сегодня, 17:45

Дин Лижэнь — новый чемпион мира по шахматам. Вспомните всех, кто был до него?

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Дин Лижэнь.
Фото Anna Shtourman / ФИДЕ
Среди них много наших гроссмейстеров.

Китайский шахматист Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего и стал чемпионом мира. Сможете вспомнить всех, кто брал корону до представителя азиатской страны? У вас есть 7 минут в нашем квизе. Важное примечание: мы не учитывали чемпионов мира по версии ФИДЕ, которые выигрывали титул во время раскола в шахматном мире.

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Поткин: «Непомнящий проделал очень большую работу, его нужно поддержать»
Поткин заявил, что Непомнящий поборется за шахматную корону в третий раз
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