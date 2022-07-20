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Губерниев об отказе Карлсена от матча с Непомнящим: «Мы все очень ждем шахматную корону в России»

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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отказ норвежца Магнуса Карлсена от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Очень жаль. Он, видимо, идет по пути Бобби Фишера, потому что у него перед глазами такой роскошный и одновременно трагический пример. Хотелось бы, конечно, чтобы Непомнящий сразился снова с Магнусом Карлсеном, потому что он настоящий шахматный король, настоящий чемпион мира. Но раз мотивация потеряна, регламент есть регламент, наш будет играть против китайца. В любом случае шанс огромный победить, привести в Россию шахматную корону после перерыва. Мы все очень ждем, что это произойдет», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Норвежец является чемпионом мира с 2013 года, тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза.

Согласно регламенту при отказе Карлсен от участия Непомнящий сыграет за титул с китайцем Дин Лижэнем, который стал вторым на турнире претендентов.

Магнус Карлсен и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. Карлсен не дал реванша Непомнящему. Исторический шанс вернуть шахматную корону в Россию
Дмитрий Губерниев
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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