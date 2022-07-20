Карлсен не дал реванша Непомнящему. Исторический шанс вернуть шахматную корону в Россию

У Яна будет другой соперник — 29-летний китаец Дин Лижэнь.

Сегодня в шахматном мире произошло то, чего ждали уже не один год, — Магнус Карлсен де-факто сложил с себя полномочия чемпиона мира. Правда, произошло это не по результатам некоего матча, противостояния с Яном Непомнящим или Сергеем Карякиным, а просто по собственному желанию лучшего шахматиста мира.

Что сказал Магнус?

Норвежец объяснил общественности, что не обладает необходимой мотивацией для участия в еще одном чемпионском поединке.

— В конечном счете мое решение остается в силе, и оно меня вполне устраивает. Я думал о нем в течение долгого времени, я бы сказал, больше года, возможно, почти полтора года, задолго до последнего матча. Я говорил с людьми из моей команды, с ФИДЕ, я также говорил с Яном. И вывод прост — у меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что мне нечего приобрести, мне это не особенно нравится, и хотя я уверен, что матч был бы интересным с исторической точки зрения и все такое, у меня нет никакого желания играть. Я просто не буду играть в матче, — сказал чемпион в подкасте «Эффект Магнуса».

Таким образом, победитель турнира претендентов 32-летний Ян Непомнящий в матче за шахматную корону сойдется с китайцем Дином Лижэнем, который занял на турнире в Мадриде второе место. И это исторический шанс одержать первую с 2006 года для россиян победу — Карлсен даже в немотивированном состоянии в разы опаснее и уже показал класс прошлым матчем против Непомнящего (досрочная победа 7,5:3,5).

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Мангус также объяснил, зачем прилетал на финал турнира претендентов в Испанию и разговаривал с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем:

— У меня не было ни требований, ни предложений. На самом деле я просто хотел им передать, что не буду играть матч. Они выдвигали различные предложения, некоторые мне понравились, некоторые — нет, — объяснил 31-летний гроссмейстер.

Одним из таких предложений могло быть изменение формата встречи, например, добавление в него быстрых шахмат и блица. В частности, Магнус предлагал разделить чемпионский матч на сеты, в каждом из которых было бы четыре партии с классическим контролем времени, а в случае ничьи игрался бы рапид и блиц. Победитель двух сетов объявлялся бы победителем всей встречи. Непомнящий на это ответил, что «если менять формат, надо делать это в начале цикла» и что «превращать шахматы в шоу не хотелось бы».

При этом Карлсен не собирается уходить из шахмат. Он даже пообещал «оставаться лучшим шахматистом планеты и не обращать внимания на чемпионат мира».

В России шокированы

Это не первый случай, когда норвежец продавливает изменения в правилах. Сейчас история уже забылась, но именно так он начинал большой путь в шахматах. 19-летний норвежец снялся за несколько месяцев до турнира претендентов 2011 года, протестуя против системы отбора на него и формата плей-офф. Он даже написал открытое письмо тогдашнему президенту ФИДЕ Кирсану Илюмжинову, предлагая отменить прямое попадание в чемпионский матч действующего победителя. Правда, затем этим правом неизменно пользовался 10 лет. Тем не менее формат турнира действительно поменяли и сделали круговым.

Тренер Непомнящего Владимир Поткин в интервью «СЭ» выразил удивление решением:

— Для меня это было шокирующе. Карлсен — действующий шахматист, чемпион мира, все последние матчи свои выиграл, всегда отстаивал титул и в каждом турнире борется за победу. Здесь сложно проводить параллели с Фишером, тот все же тогда прекратил играть в шахматы. Но те заявления, которые Магнус делал на следующий день после матча за корону, не позволяли нам относиться к ним очень серьезно. Думаю, отказ произошел не из-за формата. Иначе бы он уже со своей командой обсуждал это еще в Дубае, как-то согласовывал бы с ФИДЕ и другими участниками. Наверное, здесь вопрос мотивации.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков даже осудил поступок чемпиона: «Конечно, сожалеем. Это его не красит».

Дин Лижэнь как Дания-1992

Общий счет личных встреч Дина против Непомнящего довольно ровный — 3:2 в пользу россиянина при 9 ничьих в классических партиях. На турнире претендентов одна встреча завершилась ничьей, а черными Ян выиграл.

Но теперь китаец будет предельно мотивирован — это первая за десятки лет попытка великой страны взять титул в самой интеллектуальной игре мира. Вряд ли это будет так же принципиально, как Карпов — Каспаров, но на кону национальный престиж Китая и... интересы ФИДЕ, которая наверняка не прочь освоить новый огромный рынок. Лижэнь показал, что умеет готовиться быстро — на его счету не только 100-матчевая беспроигрышная серия в 2017—2018 годах, но и очень быстрая подготовка к последнему турниру претендентов. Ведь он вообще не должен был его играть.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Подвиг Дина можно сравнить с победой сборной Дании на футбольном чемпионате Европы 1992 года. Она тогда была добавлена очень спорным решением УЕФА после снятия сборной Югославии из-за войны. А китайцу досталось место из-за политических санкций в отношении еще одного россиянина Сергея Карякина. И вот Дин с ходу стал вторым — и снова должен был остаться за бортом чемпионского матча. Но теперь снимается норвежец, и китаец снова проходит дальше, словно шорт-трекист, перед которым регулярно происходят завалы.

Правда, всем нам хотелось бы, чтобы его история не закончилась так же счастливо, как датская. А отказ Карлсена — история, конечно, важная, но на мотивацию обоих повлиять не должна, скорее наоборот. Не сниматься же им обоим вслед за норвежцем? Значит, надо играть. А везение китайца должно когда-нибудь закончиться.