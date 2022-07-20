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В ФИДЕ остались разочарованы решением Магнуссена отказаться от матча против Непомнящего

В ФИДЕ назвали разочарованием решением Магнуссена отказаться от матча против Непомнящего
Иван Шитик
Корреспондент
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выступила с официальным заявлением по поводу решения действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена отказаться от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«С тех пор как он впервые публично выразил свои сомнения, ФИДЕ была открыта к диалогу и рассмотрению конкретных предложений по изменению формата чемпионата мира. Некоторые из этих идей обсуждались в мае с Карлсеном и другими ведущими игроками, а в Мадриде у нас была встреча, на которой все проблемы обсуждались открыто и подробно. Увы, он не передумал.

Его решение не защищать свой титул, несомненно, является разочарованием для болельщиков и плохой новостью. Но шахматы сейчас сильнее, чем когда-либо — отчасти благодаря Магнусу, — и матч на первенство мира, одна из самых давних и уважаемых традиций в мире спорта, будет продолжаться», — цитирует президента ФИДЕ Аркадия Дворковича пресс-служба организации.

Норвежец ранее заявлял, что формату проведения матча за шахматную корону требуются изменения.

Помимо этого 31-летний норвежец в прошлом году допустил, что вряд ли сыграет в 2023 году в матче за мировую шахматную корону с кем-то кроме представителя Франции Алирезы Фирузджи.

 
Магнус Карлсен и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. Карлсен не дал реванша Непомнящему. Исторический шанс вернуть шахматную корону в Россию

 

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
ФИДЕ
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