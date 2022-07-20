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Магнус Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим

Виктория Кравченко
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Магнус Карлсен.
Фото AFP

Норвежский шахматист Магнус Карлсен принял решение отказаться от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим, сообщает ТАСС.

3 июля Непомнящий выиграл турнир претендентов, набрав 9,5 очка в 14 турах. Россиянин установил абсолютный рекорд соревнований. В 2023 году россиянину предстоит сыграть за мировую шахматную корону. Его соперником должен был быть Карлсен.

«У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что мне это не особо нравится, хоть я и уверен, что матч был бы интересен по историческим причинам», — цитирует Карлсена ТАСС со ссылкой на портал chess24.com.

Норвежец является чемпионом мира с 2013 года, тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза.

Согласно регламенту, при отказе Карлсена от участия Непомнящий сыграет за титул с китайцем Дин Лижэнем, который стал вторым на турнире претендентов.
Источник: https://tass.ru/sport/15263185
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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