Магнус Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим

Норвежский шахматист Магнус Карлсен принял решение отказаться от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим, сообщает ТАСС.

3 июля Непомнящий выиграл турнир претендентов, набрав 9,5 очка в 14 турах. Россиянин установил абсолютный рекорд соревнований. В 2023 году россиянину предстоит сыграть за мировую шахматную корону. Его соперником должен был быть Карлсен.

«У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что мне это не особо нравится, хоть я и уверен, что матч был бы интересен по историческим причинам», — цитирует Карлсена ТАСС со ссылкой на портал chess24.com.

Норвежец является чемпионом мира с 2013 года, тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза.