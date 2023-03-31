Дворкович оценил влияние рекомендаций МОК на российских шахматистов

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович оценил, как рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования, могут сказаться на выступлении шахматистов.

«Дело в том, что мы фактически приняли решение в самом начале — еще в прошлом году, которое соответствует нынешним рекомендациям МОК», — цитирует ТАСС ответ Дворковича на вопрос, принято ли в ФИДЕ решение по допуску российских команд с учетом новых рекомендаций.

Мы в то время отличались достаточно сильно от других международных федераций. У нас российские спортсмены играли во всех наших соревнованиях под нейтральным флагом».

Дворкович добавил, что касательно команд, рекомендации МОК состоят в их неучастии в соревнованиях.

«У нас они тоже пока не участвуют. Мы внимательно следим за ситуацией, каждый раз обсуждаем это на заседаниях совета ФИДЕ. Уверен, что и в этот раз будет обсуждение, поскольку многие коллеги считают, что эта тема актуальна», — сказал он.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.

Также стало известно, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.