МОК рекомендовал не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям не допускать до участия в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии, которые могут быть связаны с вооруженными силами или органами безопасности своих стран.

«Считается, что нанятые по контракту члены российских и белорусских вооруженных сил или органов безопасности поддерживают военные действия», — приводит РИА «Новости» заявление МОК.

Ранее президент МОК Томас Бах сообщил, что исполком организации отложил решение по участию российских спортсменов в летней Олимпиаде-2024 в Париже. При этом в МОК заявили, что к участию в международных турнирах в нейтральном статусе могут быть приглашены только те спортсмены, которые не поддерживали специальную военную операцию (СВО).