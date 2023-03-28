МОК: россияне и белорусы не должны допускаться к участию в соревнованиях в командных видах спорта

Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в международных соревнованиях в командных видах спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МОК Томаса Баха.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в командных видах спорта.

Ранее Бах сообщил, что исполком МОК отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях. При этом в МОК заявили, что к участию в международных турнирах в нейтральном статусе могут быть приглашены только те спортсмены, которые не поддерживали специальную военную операцию (СВО).