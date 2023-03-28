МОК рекомендовал допускать в нейтральном статусе россиян, не поддержавших СВО

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до участия в международных соревнованиях российских спортсменов, которые не поддержали СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Томаса Баха.

Отмечается, что на этих соревнованиях получившие допуск россияне, смогут выступать только под нейтральным статусом.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В начале этого года в МОК заявили о намерении рассмотреть условия выступления россиян и белорусов.

Российские спортсмены не выступали на Олимпиадах под своим флагом с летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).