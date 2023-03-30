Этап женского «Гран-при ФИДЕ» проходит при десяти участницах

В столице Индии проходит третий этап женского «Гран-при ФИДЕ». Турнир начался со скандала: сначала казахская спортсменка Жансая Абдумалик снялась с дистанции, мотивируя это плохой организацией соревнования, а на следующий день ее примеру последовала немецкая шахматистка Элизабет Петц. Таким образом, турнир продолжится при десяти участницах.

В итоге на момент окончания четвертого тура некоторые участницы сыграли все партии, некоторые — по три, а некоторые — всего две. Полина Шувалова и Чжу Цзинэр набрали по 2,5 очка из 4, в активе у Александры Горячкиной, Екатерины Лагно и Бибисары Асаубаевой по 2 очка из 3, у Дронавалли Харики — 1,5 из 3, у Хампи Конеру и Наны Дзагнидзе — по 1,5 из 4. Нино Бацианвиши в двух сыгранных партиях набрала пол-очка. Замыкает турнирную таблицу Рамешбабу Вайшали — 0 очков из 2.