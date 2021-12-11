Карлсен после победы над Непомняшим опубликовал фотографию Брайанта
04:55
Норвежец Магнус Карлсен после победы над россиянином Яном Непомнящим в матче за звание чемпиона мира по шахматам опубликовал в Twitter фотографию Коби Брайанта.
Норвежский шахматист стал пятикратным чемпионом мира.
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.
Читайте также
«Шахматам нужна движуха, как в «Доме-2». Интервью российской шахматистки-комментатора — о сексизме и красивой внешности
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю