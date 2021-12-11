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Карлсен после победы над Непомняшим опубликовал фотографию Брайанта

04:55
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Норвежец Магнус Карлсен после победы над россиянином Яном Непомнящим в матче за звание чемпиона мира по шахматам опубликовал в Twitter фотографию Коби Брайанта.

Норвежский шахматист стал пятикратным чемпионом мира.

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.

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Евгений Козинов все материалы автора
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