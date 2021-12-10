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Карлсен: «Ян не показал свою лучшую форму — обидно, не ожидал, что матч закончится так быстро»

20:13
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Норвежец Магнус Карлсен прокомментировал победу над россиянином Яном Непомнящим в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«После пяти партий были ничьи, и у меня не было никаких шансов. Но затем все перевернулось и пошло по моему плану, — приводит слова Карлсена ТАСС. — Шестая партия была просто великолепной — это была настоящая битва, которая решила все.

В целом Ян не смог показать свою лучшую форму — это обидно, но такое случается. Когда в какой-то момент не помогает даже подготовка, и ты не знаешь, что делать. Я не ожидал, что матч закончится так быстро".

В пятницу, 10 декабря, Непомнящий уступил Карлсену в 11-й партии матча за мировую шахматную корону. Норвежец досрочно защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2013 года.

Встреча проходила в Дубае и закончилась с итоговым счетом 7,5:3,5.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13173075

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Анна Горшкова все материалы автора
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