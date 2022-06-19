Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым в третьем туре турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Теймуром Раджабовым (Азербайджан) в третьем туре турнира претендентов (0,5:0,5).

Россиянин набрал два очка в трех турах и пока занимает первое место.

В следующем туре 31-летний Непомнящий сыграет с французем Алиреза Фируджей.

Турнир претендентов проходит с 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания).

Победитель турнира претендентов сыграет с Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.