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Сегодня, 17:54

Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым в третьем туре турнира претендентов

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Теймуром Раджабовым (Азербайджан) в третьем туре турнира претендентов (0,5:0,5).

Россиянин набрал два очка в трех турах и пока занимает первое место.

В следующем туре 31-летний Непомнящий сыграет с французем Алиреза Фируджей.

Турнир претендентов проходит с 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания).

Победитель турнира претендентов сыграет с Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.

Ян Непомнящий
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